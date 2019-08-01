這家投信績優生 七年身價漲43％

2019-08-01 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



資料來源：公開資訊觀測站 分享 facebook 元大金日前公告以新台幣1.9億元，向富國銀收購元大投信全數持股，元大金強調此為條件合適下的正常交易，市場關注度不算高，不過公告中，透露元大投信的「身價」已增值到每股39元，相較於2012年元大金從元大證手中買下元大投信持股的定價，有超過四成的增長。

元大金針對此次收購案的回應，顯示交易價訂在每股39元，同時為該金控和富國銀都能接受，因此在市場機制的自然促成下，進行收購交易。在交割完成後，元大金持有元大投信股權比例將增加到74.36%，其餘還有近25%的股權為其他大股東持有。

元大金過去曾數度收購元大投信股權，但完整的交易資訊流通有限，其中一次吸引較多媒體關注，是2012年6月元大金公告承購元大證持有的元大投信股權，該次交易價格訂每股27.2元，總交易額44.5億元，收購後，元大金持有元大投信股權比重為72.18%。

這也反映過去七年左右，元大投信身價有一定增長，兩次交易案的收購價差達到43%，換算年均成長率有6-7%。

期間元大投信獲利也穩定提高，事實上，元大投信本即為投信業績優生，每年獲利都排行國內近40家投信前五，近幾年透過整併壯大ETF業務後，獲利又提升到新的層次。

以2012年來看，當時元大投信公告的年度收入為16億元，獲利6.2億元，每股純益（EPS）2.75元，2016-2018年間，元大投信營收進一步提高到25億元以上，獲利也跟著增加到10億多元。統計七年間，該投信營收成長了51%，獲利增長61%。

目前元大投信營運著眼更長遠的退休理財需求，在過去數年逐漸完備旗下ETF產品線後，已轉向聚焦可上架銀行、投信平台的ETF連結基金，並自建結合AI技術的智能投資平台，持續精進營運成績。