親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

藥華藥明年Q2 有望取得第二張藥證

2019-08-01 12:54經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

藥華藥（6446）繼今年2月取得第一張歐盟PV藥證後，藥華藥的百斯瑞明® 有機會於明年再取得台灣PV藥證。屆時台灣將成為亞洲PV病患第一個受惠國家。

藥華藥的創新生物藥百斯瑞明®（Ropeginterferon alfa-2b，P1101）31日向台灣衛生福利部食品藥物管理署（簡稱TFDA）成功遞交真性紅血球增生疾病（簡稱PV）的藥證申請文件。

藥華藥先前已取得TFDA的新藥查驗登記優先審查認定，審查時間可由360天大幅縮短為240天，因此估計最快可於2020年Q2取得TFDA之PV藥證。

藥華藥表示，為達藥品生產一貫化作業，未來供銷亞洲地區的百斯瑞明® 會在台中廠生產原料藥（Drug substance），並進行針劑產品（Drug product）充填。

有關針劑廠的部分，從設計階段即聘請國外知名藥廠設計團隊協助設計。經由一年多的討論與規畫，設計出符合國際GMP標準的針劑廠，以期符合亞洲各國的法規要求。

真性紅血球增生症（PV），目前在台灣並沒有詳細的流行病學數據，因此必須藉由其他國家的研究結果來預估台灣現況。

根據文獻綜述顯示，歐盟的PV盛行率是每十萬人中有5至30人。若參考亞洲人之數據，日本的PV盛行率是每十萬人中有16人，相較於美國每十萬人有46人仍偏低。

台灣PV患者的現行治療方法包括放血、低劑量阿斯匹靈及愛治膠囊（Hydroxyurea）。

藥華
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 12:40

年輕人消費改變股市結構 六角今年漲160％

2019-08-01 11:40

陸客自由行限縮衝擊觀光股 王品、晶華都說影響不大

2019-08-01 12:26

聯發科領軍 IC設計族群表現亮眼

2019-08-01 12:13

台股盤中跌近百點 力守10700點關卡

2019-08-01 11:40

美股大跌陸客不來 台股開盤跌近百點

2019-08-01 11:02

Fed立場不如預期寬鬆 台股早盤跌近百點

2019-08-01 09:34

聯準會降息美股大跌 台股恐連動

2019-08-01 08:39

MSCI新成分股 點名三檔

2019-08-01 01:09

就市論勢／記憶體、手機零件 吸睛

2019-08-01 00:08

16家業績發表 本月上秀

2019-08-01 00:04

台股內外資忙避險 三訊號浮現

2019-07-31 23:41

上緯投控簽約Stonepeak 出售95%上緯新能源股權

2019-07-31 16:12

瀚宇博入股引發投資人疑慮 嘉聯益澄清無下市計畫

2019-07-31 15:41

上櫃公司慶騰涉嫌違反證交法 苗檢偵結起訴7人

2019-07-31 15:02

群聯董座遭起訴 股價逼近跌停

2019-07-31 14:40

市場聚焦Fed利率決策 台股震盪下跌7點收10,823

2019-07-31 13:49

群聯潘健成財報不實遭訴 檢方：減刑與否屬法官權限

2019-07-31 12:24

蘋果財測優預期 蘋概三王不同調、台積電獨跌

2019-07-31 11:15

違反證交法遭起訴 群聯董事長潘健成：感到遺憾

2019-07-31 09:50

蘋果財報符合預期 台積電等供應鏈逢低布局

2019-07-31 09:29

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股內外資忙避險 三訊號浮現

2019-07-31 23:41

MSCI新成分股 點名三檔

2019-08-01 01:09

新高 台達電Q2大賺近百億

2019-07-31 23:22

群聯董座遭起訴 股價逼近跌停

2019-07-31 14:40

上緯出售風場子公司 貢獻每股獲利最高達28.2元

2019-07-31 16:19

聯準會降息美股大跌 台股恐連動

2019-08-01 08:39

上櫃公司慶騰涉嫌違反證交法 苗檢偵結起訴7人

2019-07-31 15:02

瀚宇博入股引發投資人疑慮 嘉聯益澄清無下市計畫

2019-07-31 15:41

聯發科單季獲利 大增九成

2019-08-01 01:57

全民權證／旺宏俏 選逾100天

2019-07-31 23:44

16家業績發表 本月上秀

2019-08-01 00:04

台郡目標價上看108元 攻漲停

2019-07-31 14:40

聯茂、台燿、緯穎 外資力挺

2019-08-01 01:09

市場聚焦Fed利率決策 台股震盪下跌7點收10,823

2019-07-31 13:49

華新科、信昌電 Q2獲利縮水

2019-07-31 23:33

聯發科法說會 外資上演多空大對決

2019-07-31 22:05

燿華 Q2每股純益增逾二倍

2019-08-01 00:04

家登樹谷廠火警不影響產線 股價不跌反漲

2019-08-01 09:59

上緯投控簽約Stonepeak 出售95%上緯新能源股權

2019-07-31 16:12

中華電Q2每股純益1.1元 營收與客戶數市占率維持領先

2019-07-31 14:43

上半年EPS／台光電3.59元

2019-08-01 01:09

晟德攻陸羊奶 業績旺

2019-08-01 00:08

誠美材帶隊 偏光片亮眼

2019-07-31 14:40

外資看後市 聯發科多空拉鋸

2019-08-01 01:57

聯發科Q2每股賺4.11元 毛利率持續四成以上水準

2019-07-31 16:03
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top