藥華藥明年Q2 有望取得第二張藥證

2019-08-01 12:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



藥華藥（6446）繼今年2月取得第一張歐盟PV藥證後，藥華藥的百斯瑞明® 有機會於明年再取得台灣PV藥證。屆時台灣將成為亞洲PV病患第一個受惠國家。

藥華藥的創新生物藥百斯瑞明®（Ropeginterferon alfa-2b，P1101）31日向台灣衛生福利部食品藥物管理署（簡稱TFDA）成功遞交真性紅血球增生疾病（簡稱PV）的藥證申請文件。

藥華藥先前已取得TFDA的新藥查驗登記優先審查認定，審查時間可由360天大幅縮短為240天，因此估計最快可於2020年Q2取得TFDA之PV藥證。

藥華藥表示，為達藥品生產一貫化作業，未來供銷亞洲地區的百斯瑞明® 會在台中廠生產原料藥（Drug substance），並進行針劑產品（Drug product）充填。

有關針劑廠的部分，從設計階段即聘請國外知名藥廠設計團隊協助設計。經由一年多的討論與規畫，設計出符合國際GMP標準的針劑廠，以期符合亞洲各國的法規要求。

真性紅血球增生症（PV），目前在台灣並沒有詳細的流行病學數據，因此必須藉由其他國家的研究結果來預估台灣現況。

根據文獻綜述顯示，歐盟的PV盛行率是每十萬人中有5至30人。若參考亞洲人之數據，日本的PV盛行率是每十萬人中有16人，相較於美國每十萬人有46人仍偏低。

台灣PV患者的現行治療方法包括放血、低劑量阿斯匹靈及愛治膠囊（Hydroxyurea）。