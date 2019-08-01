陸客自由行喊卡 分析師：上市櫃飯店股以團客為主

2019-08-01 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



台股呈現內憂外患，外有市場寄望的美中貿易談判無實質進展，美國聯準會（Fed）的「鷹派降息」也令市場失望，內有陸客來台自由行大減，觀光飯店類股重挫，台股跌破5月以來的上升趨勢線，結束近兩周的狹幅整理。

兆豐國際投顧董事長指出，費城半導體回測月線，修正與季線乖離，台美股市連動性大，早盤壓低回測季線支撐，目前台股位階與日、韓股市相比仍屬高點，如美股持續下挫，台股補跌壓力將再度出籠。

其中，觀光類股則受到中國新政策影響，飯店股全倒，陸客自由行概念股的華園（2702）、新天地跌超過半根跌停板，跌勢最重，晶華、雲品則下跌4.7%及1%，雄獅、國賓、六福、鳳凰則下跌1～2％間。

市場分析師指出，上市櫃飯店業者主要客群仍是以團客為主，自由行陸客占比低的衝擊低，像是晶華主要以日客、商務客為主，雲品僅佔3%，下跌主要是受到消息面影響。

元富投顧協理湯建源也指出，中國旅客佔台灣整體旅遊人數從2015年的40%降到24％，以下半年來看約莫只有50~60萬陸客人次衝擊，加上政府推出政策，是可以彌補中國旅客的損失，觀光業亦可利用此次機會來改善基本面受制於政治因素影響。

不過，國泰證期顧問處經理蔡明翰則提醒，因為政治面因素，今年初才由谷底回升的觀光業又受到重挫，後續產業面會有明顯影響，短時間觀光類股基本面偏弱，預期在明年總統選舉前不會改變。