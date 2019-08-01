陸客自由行限縮衝擊觀光股 王品、晶華都說影響不大

2019-08-01 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台灣總統大選前，中國大陸限制陸客來台自由行，觀光產業寒流來襲，引發觀光股賣壓狂洩，包括燦星旅（2719）、華園、新天地皆成為空方箭靶，盤中跌幅皆逾7%；觀光高價股也見沈重壓力，晶華盤中來到159元，跌幅逾5%，自6月下旬以來，股價回檔幅度已超過二成。王品盤中來到77元，跌幅近3%，美食-KY盤中來到179元，跌幅超過3.5%。

觀光類股指數成為今日盤面弱勢指標，盤中來到104.23點，跌幅達2.3%，創近一個半月來低點。

法人表示，第3季本是旅行社、餐飲業的旺季，但因選舉因素，今年旺季本就受到壓抑，現又加上大陸限制陸客來台自由行，更是雪上加霜，雖團客來台暫未受限制，但對下半年整體觀光業還是形成巨大衝擊。

王品表示，觀光客旅行，主要都是品嘗當地特色小吃，王品與西堤在兩岸都有門店，在大陸也吃得到。其他的品牌餐廳，沒有特別統計陸客占比，但整體看來，應該影響不大。

晶華表示，陸客自由行限縮對營運影響不大，主要是陸客目前占比不到10%，其中，團客和自由行比重約各占一半。

此外，每年大選年的前夕，陸客就會明顯減少，因此，內部早有因應，業務部積極往南韓、東南亞另闢客源，今年雖然因對岸政策因素，陸客下滑現象提早發生，但評估對整體營運影響不大。