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震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

聯發科領軍 IC設計族群表現亮眼

2019-08-01 12:13經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

聯準會降息一碼符合市場預期，然聯準會主席鮑威爾，否認此次降息為長期降息循環的開始，造成由美股為首的失望性賣壓出籠，亞股今（1）日也呈現跌多漲少，台股甚至回測10,700關卡。不過，由聯發科領軍，IC設計族群表現亮眼，可謂撐盤要角。

儘管聯準會Fed如期降息一碼，加上意外提前兩個月停止縮減資產負債表，顯示貨幣政策更為寬鬆，不過被市場解讀為鷹式降息，加上美中貿易戰提早落幕，使短線股市備受壓力。然法人認為，降息仍有利資金行情延續，加上全球電子業下半年展望樂觀，台股技術面維持多頭格局，台股後續表現仍然偏多看待。

今日盤中由聯發科領軍支撐，IC設計族群表現強勢，由於聯發科昨（31）日舉行線上法說會，營運動能持續攀升，帶動今日盤中漲幅超過1.5%，另外，包含宏觀、笙科、笙泉、世紀、瑞昱、矽力-ky、義隆、亞信、盛群等接走揚超過1%。

聯發科第2季毛利率大幅優於預期，獲利遠超過市場預估，第2季毛利率為41.9％，連兩季站穩四成之上，並攀上15季高點，獲利較首季大增約九成，每股純益4.11元；展望本季動能持續攀升，毛利率中位數上移，獲利明顯優化，預估本季營收將季增6％至14％。

法人指出，因營運體質優化，毛利率改善程度優於預期，且4G產品近攻高階，5G產品將在2020年問世，加上ASIC產線將在明年貢獻營收，帶動後續聯發科表現。

聯發科董事長蔡明介。 本報資料照片
聯發科董事長蔡明介。 本報資料照片
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