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Rogers丟華為單 法人看好台燿、聯茂獲轉單

2019-08-01 12:06經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大陸半導體力行「去美化」，永豐投顧合作的美國券商Rosenblatt最新報告指出，華為8月很可能停止與美國高頻基板廠Rogers的採購合作，預期Rogers 8月華為訂單將大幅下滑；業界解讀，轉單有利台灣的台燿（6274）、聯茂等CCL大廠。

永豐投顧向客戶發出Rosenblatt報告的摘要指出，因大陸半導體廠積極尋求替代美企的供應商，近期向Rogers取消不少5G基地台組件訂單，可能導致Rogers第3季華為訂單下滑，進而使相關PCB廠出貨放緩。

此外，Rosenblatt也預期，諾基亞和愛立信第3季4G業務將降速，一定程度影響Rogers的業績動能，但長線持續看好Rogers受惠5G循環，因此重申對該公司的看好評等。

Rosenblatt不追蹤台灣PCB廠，因此報告未提及Rogers被替代，潛在受惠的台灣供應鏈，不過，法人解讀，台灣有能力接單的CCL廠主要為台燿、聯茂，只要廠商「不漏氣」，應該拿得到可觀訂單。

台股今（1）日因美國降息利多出盡下跌，但PCB族群在瀚宇博恢復元氣大漲，以及不少半導體個股仍走強，市場點名的台燿、聯茂兩大受惠CCL廠相對持穩，表現高檔震盪。

PCB族群今（1）日高檔震盪，市場看好美國大廠掉華為單，有利台灣供應鏈。報系資料...
PCB族群今（1）日高檔震盪，市場看好美國大廠掉華為單，有利台灣供應鏈。報系資料照
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半導體華為台燿
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