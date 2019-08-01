Rogers丟華為單 法人看好台燿、聯茂獲轉單

2019-08-01 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



大陸半導體力行「去美化」，永豐投顧合作的美國券商Rosenblatt最新報告指出，華為8月很可能停止與美國高頻基板廠Rogers的採購合作，預期Rogers 8月華為訂單將大幅下滑；業界解讀，轉單有利台灣的台燿（6274）、聯茂等CCL大廠。

永豐投顧向客戶發出Rosenblatt報告的摘要指出，因大陸半導體廠積極尋求替代美企的供應商，近期向Rogers取消不少5G基地台組件訂單，可能導致Rogers第3季華為訂單下滑，進而使相關PCB廠出貨放緩。

此外，Rosenblatt也預期，諾基亞和愛立信第3季4G業務將降速，一定程度影響Rogers的業績動能，但長線持續看好Rogers受惠5G循環，因此重申對該公司的看好評等。

Rosenblatt不追蹤台灣PCB廠，因此報告未提及Rogers被替代，潛在受惠的台灣供應鏈，不過，法人解讀，台灣有能力接單的CCL廠主要為台燿、聯茂，只要廠商「不漏氣」，應該拿得到可觀訂單。