7月強勢股出列 三大法人最愛這個族群

2019-08-01 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股 7月叩關萬一點大關未果，指數僅小漲0.86%，統計7月漲幅逾二成的強勢股有74檔，其中三大法人齊買前十大個股中，半導體股就占了6檔，成為法人最青睞的族群，其中記憶體股旺宏（2337）、華邦電分居7月三大法人買超冠亞軍。

台股大盤指數在7月一度逼近11,000點，但隨後陷入高檔震盪整理走勢，不過，統計個股表現，三大法人買超股仍有不錯的漲幅，以買超標的來看，7月主要是電子股的天下，尤其是具有題材的個股，都吸引買盤的青睞。

旺宏高居7月三大法人買超冠軍，其中外資買超18萬7,874張，投信買超33,469張，自營商買超2,374張，合計三大法人買超22萬3,717張，推升旺宏7月股價漲幅36.29%。

同屬記憶體股的華邦電也是強勢指標，7月外資買超13萬5,954張，投信買超38,950張，自營商買超2,423張，合計三大法人買超17萬7,327張，股價7月漲幅26.64%。

7月三大法人買超前十大個股中還有京元電、南茂、穩懋、瀚宇博、台光電、茂迪、智原、全新等；另外，昇陽半7月漲幅達62.24%，三大法人買超14,122張；蘋概股的精元，7月漲幅高達110%，三大法人買超6,756張。

受惠於台積電法說會報佳音，看好5G的前景及持續往先進製程前進等題材，家登7月漲幅達71.25%，三大法人買超766張；超眾7月漲幅48.64%，三大法人買超6,338張。