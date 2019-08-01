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車用MLCC市況佳 業者看被動元件最壞市況已過

2019-08-01 11:24經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

近日全球積層陶瓷電容器（MLCC）龍頭廠村田製作所（Murata Mfg.）近日公布上季財報，在車用MLCC需求熱絡下，帶動該公司上季業績成長，也讓台股被動元件股近日走勢逐漸轉強。

今（1）日台股指數受到美股重挫衝擊，指數一度重挫逾百點，但被動元件股包括國巨（2327）、華新科、禾伸堂及信昌電等股，盤中均由黑翻紅，呈現逆勢上漲表現，在電子族群中，表現相對強勢。

全球積層陶瓷電容器（MLCC）龍頭廠村田製作所（Murata）近日公布上季（2019年4-6月）財報，在全球車用MLCC需求相當熱絡，再加上使用於高階智慧手機的樹脂多層基板銷售大增，帶動合併營收較去年同期成長3.5%至3,575.56億日圓、合併營益大增29.9%至625.50億日圓、合併純益大增20.1%至468.25億日圓。

在上季業績表現成長下，村田今日股價一度至5,050日圓、創1個月來新高水準，而台股的被動元件股，在先前股價漲幅原本就落後多數電子族群，再加上村田上季業績成長且股價走高的激勵，今日台股被動元件股也出現買盤進駐現象，在台指數一度重挫下，除了重要指標股，包括國巨、華新科、禾伸堂及信昌電維持上漲之外，奇力新、凱美等股在平盤上下震盪。

被動元件市場自去年第3季趨緩，第4季開始跌價以來，已經過逾三季的修正，近期業者認為，在市場庫存的去化方面，目前看來已大致回到正常庫存水位，而以需求面來看，目前業都多表示，下半年旺季需求的加溫仍不明顯，不過，已似上半年拉貨的平淡，業者也表示，只要下半手市況回到旺季的正常水準，第3季的被動元件報價，即使下跌但跌幅可望明顯縮小，第4季則有機會回穩。

業者認為，被動元件目前已大致回到正常庫存水位。　示意圖／ingimage授權
業者認為，被動元件目前已大致回到正常庫存水位。　示意圖／ingimage授權
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被動元件台股指數日圓
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