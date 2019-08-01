美股大跌陸客不來 台股開盤跌近百點

2019-08-01 11:02 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



台北股市今天受到美股大跌333點及陸客自由行暫停來台兩大利空因素，一早開盤就大跌將近百點，除了權值股帶頭下跌，觀光股重挫，相關類股更是一片慘綠。

美國聯準會宣布降息，為逾10年來首次降息，市場以利多出盡解讀，道瓊指數因而大跌333.75點；而大陸昨天宣布陸客自由行喊卡，觀光業更比擬為「霸王級寒流」，觀光產業損失恐怕難以估計。