親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中國電影「禁」不停 影視產業雪崩虧損

台大生赴美攻博道辛酸：台灣捧洋博、不善待「土博」

美股大跌陸客不來 台股開盤跌近百點

2019-08-01 11:02聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

台北股市今天受到美股大跌333點及陸客自由行暫停來台兩大利空因素，一早開盤就大跌將近百點，除了權值股帶頭下跌，觀光股重挫，相關類股更是一片慘綠。

美國聯準會宣布降息，為逾10年來首次降息，市場以利多出盡解讀，道瓊指數因而大跌333.75點；而大陸昨天宣布陸客自由行喊卡，觀光業更比擬為「霸王級寒流」，觀光產業損失恐怕難以估計。

台股受此兩大利空因素影響，上午一開盤就重挫近百點，台積電、鴻海、大立光下跌均逾1%，觀光相關類股重挫，大盤綠油油一片。

台北股市今天受到美股大跌及陸客自由行暫停來台兩大利空影響，一早開盤大跌近百點，號...
台北股市今天受到美股大跌及陸客自由行暫停來台兩大利空影響，一早開盤大跌近百點，號子裡的投資人緊盯大盤走勢。記者杜建重／攝影
分享
台股一早開盤大跌近百點，除了權值股帶頭下跌，觀光類股一片慘綠，投資人緊盯大盤討論...
台股一早開盤大跌近百點，除了權值股帶頭下跌，觀光類股一片慘綠，投資人緊盯大盤討論時事交換意見。記者杜建重／攝影
分享
台股受到美股大跌及陸客自由行暫停來台利空影響，開盤大跌近百點，觀光類股一片慘綠。...
台股受到美股大跌及陸客自由行暫停來台利空影響，開盤大跌近百點，觀光類股一片慘綠。記者杜建重／攝影
分享

觀光陸客降息
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台股盤中跌近百點 力守10700點關卡

2019-08-01 11:40

年輕人消費改變股市結構 六角今年漲160％

2019-08-01 11:40

Fed立場不如預期寬鬆 台股早盤跌近百點

2019-08-01 09:34

聯準會降息美股大跌 台股恐連動

2019-08-01 08:39

MSCI新成分股 點名三檔

2019-08-01 01:09

就市論勢／記憶體、手機零件 吸睛

2019-08-01 00:08

16家業績發表 本月上秀

2019-08-01 00:04

台股內外資忙避險 三訊號浮現

2019-07-31 23:41

上緯投控簽約Stonepeak 出售95%上緯新能源股權

2019-07-31 16:12

瀚宇博入股引發投資人疑慮 嘉聯益澄清無下市計畫

2019-07-31 15:41

上櫃公司慶騰涉嫌違反證交法 苗檢偵結起訴7人

2019-07-31 15:02

群聯董座遭起訴 股價逼近跌停

2019-07-31 14:40

市場聚焦Fed利率決策 台股震盪下跌7點收10,823

2019-07-31 13:49

群聯潘健成財報不實遭訴 檢方：減刑與否屬法官權限

2019-07-31 12:24

蘋果財測優預期 蘋概三王不同調、台積電獨跌

2019-07-31 11:15

違反證交法遭起訴 群聯董事長潘健成：感到遺憾

2019-07-31 09:50

蘋果財報符合預期 台積電等供應鏈逢低布局

2019-07-31 09:29

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

柯文哲組「台灣民眾黨」 8月6日生日當天成立

2019-07-31 19:42

中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海

2019-07-31 15:47

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次

2019-07-31 13:21

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

2019-07-31 16:16

Fed「鷹式降息」令市場失望 道瓊下挫333點、美元竄升

2019-08-01 04:30

他收500元把女友迷昏 躲在床下安排朋友上床

2019-07-31 15:49

柯文哲要組台灣民眾黨 郭台銘陣營回應了

2019-07-31 21:43

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

陸客來台人數限縮 為什麼大陸這次出手這麼重？

2019-07-31 21:53

陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助

2019-07-31 16:58

柯文哲震撼彈！她指黃國昌若投向柯 蔡選舉將接近終點

2019-08-01 09:24

新兵談伙食「我能活到退伍？」 他掉31公斤媽問：你是誰？

2019-07-31 17:22

空服員躲在行李架 乘客：我在做夢嗎？

2019-07-31 19:34

大陸全面限縮自由行 南投觀光業嘆「完蛋了！」

2019-07-31 15:48

獨／私菸案爆深喉嚨 調查局新店站遭排除勤務

2019-08-01 06:55

早稻田高材生寫「買春部落格」爆紅 夢想成為第一AV男優

2019-07-31 18:51

郭台銘回來了！王鴻薇發起這項網路投票 竟惹怒郭粉

2019-07-31 16:34

郭台銘返國！專機抵松山機場後直接驅車返家

2019-07-31 15:36

柯組台灣民眾黨往臉上貼金？ 蔣渭水後人：他哪裡像？

2019-07-31 22:56

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

2019-08-01 02:03

即時快評：陸客自由行喊卡 對蔡政府正式攤牌

2019-07-31 16:43

家中出現「比成人手掌大」蜘蛛 她求救網友回：燒房子比較快

2019-07-31 20:47

柯文哲組黨震撼彈 王鴻薇評估：至少8席不分區立委實力

2019-07-31 20:38

中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

柯文哲先看歷史！ 昔日台灣民眾黨下場是這樣

2019-08-01 09:01

傳林書豪拒絕歐籃 俄記者反指雙方從未接觸

2019-07-31 12:55

柯文哲組黨 他認為柯文哲選總統機率變低了

2019-07-31 21:10

影／新竹都隍城廟開虎門 好兄弟放榮譽假

2019-07-31 23:48

王世堅曾斷言「柯文哲組黨」 網友驚：時空旅人是你！

2019-08-01 09:34

南榮科大據傳確定停辦 師生嘆：就知道會有這天

2019-07-31 17:27

波蘭小鎮9年無男嬰出生成「女兒國」 遺傳學家急解謎

2019-07-31 22:00

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

厲害啦！黃昭順這則貼文 連蔡英文、蘇貞昌都留言肯定

2019-07-31 15:40

台中好市多2店今年底動工 台中捷運這1站最夯

2019-07-31 22:08

幕僚：柯文哲組黨拚10席立委 可能與郭台銘合作

2019-07-31 21:05

藍最年輕高雄議員涉詐助理費 她30萬交保、主任羈押

2019-07-31 13:33

騎士截肢求償千萬 法官：換成我也只能被撞 判免賠

2019-08-01 08:51
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top