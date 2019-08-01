美股大跌陸客不來 台股開盤跌近百點

相關新聞
台股盤中跌近百點 力守10700點關卡2019-08-01 11:40
年輕人消費改變股市結構 六角今年漲160％2019-08-01 11:40
Fed立場不如預期寬鬆 台股早盤跌近百點2019-08-01 09:34
聯準會降息美股大跌 台股恐連動2019-08-01 08:39
MSCI新成分股 點名三檔2019-08-01 01:09
就市論勢／記憶體、手機零件 吸睛2019-08-01 00:08
16家業績發表 本月上秀2019-08-01 00:04
台股內外資忙避險 三訊號浮現2019-07-31 23:41
上緯投控簽約Stonepeak 出售95%上緯新能源股權2019-07-31 16:12
瀚宇博入股引發投資人疑慮 嘉聯益澄清無下市計畫2019-07-31 15:41
上櫃公司慶騰涉嫌違反證交法 苗檢偵結起訴7人2019-07-31 15:02
群聯董座遭起訴 股價逼近跌停2019-07-31 14:40
市場聚焦Fed利率決策 台股震盪下跌7點收10,8232019-07-31 13:49
群聯潘健成財報不實遭訴 檢方：減刑與否屬法官權限2019-07-31 12:24
蘋果財測優預期 蘋概三王不同調、台積電獨跌2019-07-31 11:15
違反證交法遭起訴 群聯董事長潘健成：感到遺憾2019-07-31 09:50
蘋果財報符合預期 台積電等供應鏈逢低布局2019-07-31 09:29
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
柯文哲組「台灣民眾黨」 8月6日生日當天成立2019-07-31 19:42
中美第12輪貿易談判破裂 提早結束離開上海2019-07-31 15:47
思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出2019-07-31 14:39
大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次2019-07-31 13:21
郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問2019-07-31 16:16
Fed「鷹式降息」令市場失望 道瓊下挫333點、美元竄升2019-08-01 04:30
他收500元把女友迷昏 躲在床下安排朋友上床2019-07-31 15:49
柯文哲要組台灣民眾黨 郭台銘陣營回應了2019-07-31 21:43
趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救2019-07-31 14:18
陸客來台人數限縮 為什麼大陸這次出手這麼重？2019-07-31 21:53
陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助2019-07-31 16:58
柯文哲震撼彈！她指黃國昌若投向柯 蔡選舉將接近終點2019-08-01 09:24
新兵談伙食「我能活到退伍？」 他掉31公斤媽問：你是誰？2019-07-31 17:22
空服員躲在行李架 乘客：我在做夢嗎？2019-07-31 19:34
大陸全面限縮自由行 南投觀光業嘆「完蛋了！」2019-07-31 15:48
獨／私菸案爆深喉嚨 調查局新店站遭排除勤務2019-08-01 06:55
早稻田高材生寫「買春部落格」爆紅 夢想成為第一AV男優2019-07-31 18:51
郭台銘回來了！王鴻薇發起這項網路投票 竟惹怒郭粉2019-07-31 16:34
郭台銘返國！專機抵松山機場後直接驅車返家2019-07-31 15:36
柯組台灣民眾黨往臉上貼金？ 蔣渭水後人：他哪裡像？2019-07-31 22:56
男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗2019-07-31 13:42
美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表2019-08-01 02:03
即時快評：陸客自由行喊卡 對蔡政府正式攤牌2019-07-31 16:43
家中出現「比成人手掌大」蜘蛛 她求救網友回：燒房子比較快2019-07-31 20:47
柯文哲組黨震撼彈 王鴻薇評估：至少8席不分區立委實力2019-07-31 20:38
中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行2019-07-31 14:15
國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響2019-07-31 14:29
柯文哲先看歷史！ 昔日台灣民眾黨下場是這樣2019-08-01 09:01
傳林書豪拒絕歐籃 俄記者反指雙方從未接觸2019-07-31 12:55
柯文哲組黨 他認為柯文哲選總統機率變低了2019-07-31 21:10
影／新竹都隍城廟開虎門 好兄弟放榮譽假2019-07-31 23:48
王世堅曾斷言「柯文哲組黨」 網友驚：時空旅人是你！2019-08-01 09:34
南榮科大據傳確定停辦 師生嘆：就知道會有這天2019-07-31 17:27
波蘭小鎮9年無男嬰出生成「女兒國」 遺傳學家急解謎2019-07-31 22:00
今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起2019-08-01 07:50
厲害啦！黃昭順這則貼文 連蔡英文、蘇貞昌都留言肯定2019-07-31 15:40
台中好市多2店今年底動工 台中捷運這1站最夯2019-07-31 22:08
幕僚：柯文哲組黨拚10席立委 可能與郭台銘合作2019-07-31 21:05
藍最年輕高雄議員涉詐助理費 她30萬交保、主任羈押2019-07-31 13:33
騎士截肢求償千萬 法官：換成我也只能被撞 判免賠2019-08-01 08:51
留言