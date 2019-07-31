聯發科法說會 外資上演多空大對決

2019-07-31 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



聯發科今（31）日開法說會，因野村、摩根士丹利兩大外資搶先出報告，意外上演「多空大對決」；從今天股價看，摩根士丹利似乎更有影響性，號召力略勝一籌，不過對照聯發科實際財報和展望，兩家券商互有「中獎」；非兩大行的外資則認為，聯發科表現展現「穩」字訣。

原本平淡無奇的聯發科法說會，因野村證券率先調升目標價，一度燃起市場期望，但摩根士丹利卻火速進行「降評」，大潑多頭冷水，連帶導致聯發科今開低重挫，不僅讓不少期待慶祝行情的投資人直呼驚訝，也展露大摩身為「大行」的影響力。

根據野村說法，聯發科第2季毛利率將達到41%，因陸系客戶市占有望加速拓展，不排除聯發科在法說會上，也上修今年的毛利率目標；然大摩對相關說法顯然不太認同，報告率先提到，聯發科毛利率會改善，早在預期之中，反倒未來華為搶攻中階機種、壓縮OPPO／VIVO，及聯發科5G晶片可能搭不上首波5G手機浪潮，更令人擔憂毛利率趨勢能否為繼。

大摩同步將聯發科第3季營收的季增率下調到5-10%，低於市場預期的10%，對比聯發科實際數據，上一季毛利率確實達到41%，但沒有上修年度毛利率目標，而第3季營收季增幅預估6-14%，則落在保守派外資（大摩）和市場平均的預測之間。

非兩大行的外資認為，聯發科最新展望平穩，持續朝5G努力的方向正確，在時程上，聯發科預期明年中才會見到5G晶片進一步放量，也貼近市場預期上半年做放量的時點。

惟機構間解讀常見分歧，也因此導致股價忽起忽落，法人認為，會後市場對聯發科的財測調整應不大，但考量多空紛雜，多方最好待股價落底再操作。

也有法人解讀，聯發科波段漲幅領先大盤，短線盤勢卻偏空發展，塑造有利大摩報告發揮的時機。事實上，高價股因股性活躍，常為外資「喊價」的對象，而在市場待久、具一定敏銳度的分析師，往往掌握此要訣判斷報告出具時點。