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慧榮第2季財報 SSD控制晶片推動營收成長

2019-07-31 18:47經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮今日公布第2季財報，第2季營收9,428萬美元，季增6%，毛利率達到51.5%，優於預期，稅後純益1,860萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證(ADS)純益0.52美元(約新台幣16元)，表現亮眼。

公司展望本季在固態硬碟（SSD）出貨持續強勁成長下，本季合併營收成長率將介於10%至15%，毛利率介於48%至50%。

慧榮表，第2季業績表現優於預期，主因SSD控制晶片營收比前一季成長15%；eMMC/UFS控制晶片營收季增更達 成長%。在新品方面，第2季推出業界首款單晶片可攜式SSD控制晶片解決方案(SM3282)，啟動大容量、高速傳輸及高性價比的USB可攜式SSD。

慧榮總經理苟嘉章表示，第2季慧榮在SSD及eMMC/UFS控制晶片營收雙雙呈現超乎預期的大幅成長。SSD控制晶片方面，儘管模組廠的出貨不如預期，但NAND大廠客戶所帶來營收卻巨幅成長30%；eMMC/UFS控制晶片的營收也高於預期，連帶提升第2季獲利表現。

苟嘉章預期下半年營收將逐季成長，全年度SSD控制晶片的出貨量如同市場預期將有大幅度成長。同樣地，慧榮在eMMC控制晶片營收每季也都會維持成長。

他表示，雖然子公司寶存科技在SSD解決方案全年營收不如預期，但已開始供貨給中國前三大互聯網公司其中的兩家，達到重要的里程碑，也為我們在企業級儲存市場紮根。相信在用戶端（Client ）SSD控制晶片市占率持續提升，為明年的成長帶來動能，SSD解決方案的營收也將逐步回溫。

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