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上緯投控簽約Stonepeak 出售95%上緯新能源股權

2019-07-31 16:12聯合報 記者張語羚╱即時報導

上緯投控（3708）宣布，今日與Stonepeak簽約，出售95%上緯新能源股權，內含其子公司海能風力發電25%股權；上緯控股強調，將保留上緯新能源5%股權與1席董事，以利台灣本土離岸風電開發及建置經驗傳承。

上緯控股指出，釋股主因為上緯投控營運規畫及擴大風電材料在台生產廠房及設備投資，將專心於新材料與碳纖複材事業的業務與研發，加大投資台灣，並尋求合適的購併機會，持續提高公司獲利與股東權益。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，作為台灣離岸風電開發的先驅，將持續努力在期限內完成海洋及海能風場，Stonepeak投資上緯新能源將加大台美實質合作，並為員工提供更寬廣的發展機會，而完成風場後，上緯投控將專心於新材料事業的業務與研發，並與南龍區漁會及漁民發展共存共榮的漁業合作。

Stonepeak亞太地區負責人Hajir Naghdy則說，很榮幸能夠協助上緯新能源逐步實現成為台灣與國際離岸風電領導者的願景。Stonepeak將以上緯新能源為發展平台，擴大投資台灣離岸風電，並將上緯新能源經驗發揚光大，跨足到日本、韓國、東南亞等亞洲可再生能源市場。

Stonepeak成立於2011年，總部在美國紐約，2018年6月管理資產超過150億美元，主要投資範疇為可再生能源、基礎建設與通訊，主要投資地區在北美，此次併購為其跨入亞洲可再生能源市場的第一步。

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