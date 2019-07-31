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聯發科Q2每股賺4.11元 毛利率持續四成以上水準

2019-07-31 16:03經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

晶片大廠聯發科（2454）於今（31）日公布第2季獲利65.03億元，每股純益（EPS）為4.11元，毛利率為41.9％，持續維持在四成以上水準。

聯發科第2季合併營收為615.67億元，季增16.7％，落在原先估計的596~638億元區間，累計上半年合併營收為1,142.89億元，年增3.7％。

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