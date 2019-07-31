營運漸回溫 誠美材盤中股價帶量大漲逾5%

2019-07-31 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）日前宣布債務協商通過，營運逐漸回到正軌，加上中國大陸孫公司昆山奇美2.5米幅寬新產線量產在即，拉抬市場信心，三大法人更紛紛進場卡位，帶動近期股價緩步升溫，今（31）日無懼台股大盤走弱，帶量大漲，盤中最高一度漲至10.65元，午盤前仍有超過5%漲幅。

誠美材挺過經營權之爭，今年累計上半年合併營收77.36億元，年增47.1%，力拚第4季回到去年第4季高點。誠美材董事長何昭陽表示，第2季5~7月因資金短缺，出貨量較少，如今資金已慢慢恢復，購料回歸正常，第四季整體營運恢復到去年第4季的計畫，有信心能達到。

昆山奇美備受矚目的2.5米幅寬新產線，第4季起小量生產，替誠美材營運增添想像空間。

同時，誠美材上半年趁著台南廠產能稼動率較低期間，進行設備改造，產能比起過往增加20%，現正積極開闢新市場，包括中國大陸中小尺寸、監視器面板客戶，以及日本的客戶。

法人表示，誠美材因資金問題，先前跌幅較深，隨著債協通過，資金及出貨均恢復正常，要回到去年第4季水準不會太難，且昆山奇美2.5米新產線即將量產，市場也看好未來發展，整體而言對誠美材看法比較正面，不過現在面板景氣不佳，偏光片需求會不會那麼強，打上一個問號。

面板廠因下游拉貨保守，均對下半年景氣保守看待，第3季傳統備貨旺季，不旺的可能性高。何昭陽坦言，近期面板廠因庫存水位較高，紛紛計畫減產，相對使偏光片需求沒那麼強烈，目前需求比上半年還低，偏光片想要再漲價難度較高，需待面板庫存消化到一定程度才會慢慢恢復，對偏光片市況保守看待。