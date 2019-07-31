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蘋果財測優預期 蘋概三王不同調、台積電獨跌

2019-07-31 11:15經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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蘋果財報公佈，表現優於市場預期，本季財測也優於預期，激勵蘋果股價盤後大漲，台股蘋概股今（31）日則是漲跌互見，蘋概三王也不同調，股王大立光領漲、鴻海力守紅盤之上，但權王台積電（2330）在三王中獨跌，盤中失守260元，跌幅0.96%。

蘋果第3季財報（2019年4~6月）公布，營收538.1億美元，符合財測525~545億美元；毛利率37.6%，符合財測37~38%；稅後淨利100.4億美元，EPS 2.2元。

蘋果本季財測（2019年7~9月）預估營收610~640億美元，預估毛利率37.5~38.5%，都優於市場預期，預估稅後淨利均值129億美元，每股稅後純益（EPS）均值約2.82美元；蘋果財報、財測優於預期激勵股價表現，周二收盤下跌0.43%，但盤後大漲逾4%。

從蘋果財測顯示，對預計在今年9月將發表的iPhine新機銷售看法樂觀，推升蘋果股價在盤後上漲，台灣蘋概股今日則是漲跌互見，股王大立光是領漲指標，早盤以4,150元開高，一度拉升至4,185元，盤中漲幅1.21%。

蘋概三王中，鴻海也力守紅盤，早盤以78.2元開高，股價一度拉升至78.5元，但也曾下探翻黑小跌至77.7元，盤中漲幅0.12%；但是台積電卻是走弱，早盤以260元平盤開出後走跌，一度下滑至257元，盤中跌幅0.96%。

蘋概股表現較強的還有台郡、新日興、臻鼎-KY等，但是可成、和碩、鴻準、日月光、國巨、穩懋、台表科等股盤中則是下跌表現。

蘋果台積電
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