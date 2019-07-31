蘋果財報優於預期 法人：布局新品供應鏈個股

2019-07-31 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



Apple財報公布的營收展望優於市場預期，iPad／iMac／穿戴與其他硬體皆呈現季增。台新投顧表示，可針對各類新iPhone、Macbook、iPad供應鍊受惠個股逢低布局。

Apple公告2019第3季財報（2019年4~6月），營收538.1億美元，符合財測525~545億美元；毛利率37.6%，符合財測37~38%；稅後淨利100.4億美元，EPS 2.20元。

iPhone銷售金額259.9億美元，季減16.3%，年減13.1%，業務貢獻呈現季減與年減，顯示本季進入新舊產品交接期，新iPhone將於今年9月發表後鋪貨，故消費者進入觀望。

Mac銷售金額58.2億美元，季增5.6%，年增9.2%，主因MacBook Air進行改版並加以更新，且新款Mac Pro同步發表後進行接單銷售。

iPad銷售金額50.2億美元，季增3.1%，年增5.9%，主因春季發表會發表的新iPad mini與Air改款機種銷售持續強勁，使該業務持續成長，

穿戴裝置與其他硬體銷售金額55.3億美元，季增7.7%，年增47.7%，受惠AirPods以及Apple Watch滲透率持續爬升。

服務銷售金額114.6億元，年增20.0%，公司除既有服務（Apple Store、Apple Music、Apple Pay、Apple News）外，下季將加入Apple TV+以及Apple Arcade，預期使用人數持續增長；上季得利於iPad/MacBook等新品推出，挹注營運動能。

台新投顧表示，本季新款iPhone將正式投產，雖今年新款iPhone亮點較少，但預計下半年仍有基本備貨潮啟動，個股營運可望受惠。iPad除iPad、iPad Air、iPad mini、iPad Pro之外，預期9月發表會將推出新款10.2”機種，MacBook Pro改款除全面搭載OLED Touch Bar，且將導入Intel第八代、第九代CPU更新，並預定9月發表16吋窄邊框MacBook Pro，可針對供應鏈受惠個股逢低布局，相關個股包括台積電（2330）、大立光、穩懋、同欣電、台表科、臻鼎、台郡、新日興等等。