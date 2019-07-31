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蘋果財報符合預期 台積電等供應鏈逢低布局

2019-07-31 09:29經濟日報 記者周克威╱即時報導

蘋果（Apple）對本季營收預測高於分析師所料。美聯社
蘋果（Apple）對本季營收預測高於分析師所料。美聯社
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蘋果（Apple）最新一季財報符合市場預期，iPad、iMac、穿戴與其他硬體皆呈現季增營收優於市場預期，稅後淨利也優於市場預期，台新投顧表示，針對各類新品包括iPhone、Macbook、iPad等供應鏈，包括台積電等受惠股逢低布局。

蘋果公告2019年4~6月財報，營收538.1億美元，，符合財測525~545億美元，毛利率37.6%，，稅後淨利100.4億美元，每股盈餘（EPS）2.2美元，營運符合市場預期及公司財測。

其中，iPhone銷售金額259.9億美元，季減16.3%、年減13.1%，業務貢獻呈現季減與年減，顯示本季進入新舊產品交接期，新iPhone將於今年9月發表後鋪貨。

因此，消費者進入觀望；Mac銷售金額58.2億美元，季增5.6%、年增9.2%，主因MacBook Air進行改版並加以更新，且新款Mac Pro同步發表後進行接單銷售。

iPad銷售金額50.2億美元，季增3.1%、年增5.9% ，主因春季發表會發表之新iPad mini與Air改款機種銷售持續強勁，使該業務持續成長，穿戴裝置與其他硬體銷售金額55.3億美元，季、年同步成長，受惠AirPods以及Apple Watch滲透率持續爬升，服務銷售金額114.6億元，與上季持平、年增20.0% ；上季得利於iPad/MacBook等新品推出，挹注營運動能。

地區別而言，美洲、日本與亞洲（中日外）市場呈現年增，幅度各為2.1%、5.6%與13.3%，但中國與歐洲市場呈現年減，幅度各為-4.1%／-1.8%，雖中美貿易戰對中國區買氣仍有影響，且部份反應中國當地品牌崛起，然Apple以積極促銷或推出新品，收斂本季之銷售年減幅度。

展望2019年7~9月財測，預估營收610~640億美元，預估毛利率37.5%~38.5%，均優於市場預期，預估稅後淨利均值129億元，EPS均值約2.82元。美國時間7月30日蘋果股價當天收盤下跌0.43%，盤後上漲4.25%。

台新投顧表示，整體而言，蘋果本季新款iPhone將正式投產，雖今年新款iPhone亮點較少，但預計下半年仍有基本備貨潮啟動，個股營運可望受惠。

iPad除iPad、iPad Air、iPadmini、iPad Pro外，預期9月發表會將推出新款10.2"機種，MacBook Pro改款除全面搭載OLED Touch Bar，且將導入Intel第八代、第九代CPU更新，並預定9月發表16吋窄邊框MacBook Pro，建議可針對供應鏈受惠個股逢低布局；相關個股包括台積電、大立光、穩懋、同欣電、台表科、臻鼎、台郡、新日興等。

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