法人：除權息旺季可跟外資走

2019-07-31 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



外資動向左右台股盤勢，永豐金證券表示，隨著中美貿易戰暫進入休兵階段，市場氛圍漸緩，加上美國降息機會大增，股市多頭受到鼓舞，外資回籠台股。

統計從年初至7月29日，台股136天交易日，大盤漲跌走勢與外資買賣超動向有111天一致，約占82%，顯示大盤與外資動向正相關的程度高，在預期資金回復寬鬆及除權息旺季來臨，整體市場仍具行情。

永豐金證券表示，分析上半年外資動向與指數表現，個別交易日高達82%出現正相關，意即外資買超當日，台股加權指數亦呈現上漲，而將統計期間拉長到以月為期間分析，截至7月29日，今年前六個月的相關性達百分之百、惟7月份呈反向關係，1月外資買超369.6億，指數上漲2.1％；2月買超647.2億，指數漲4.6％。

3月買超16.8億漲2.4％，4月買超544.5億漲幅為3.1％，5月大舉賣超1,449億元指數跌4.3％；6月再轉買超394.2億元指數揚升2.2％；7月截至29日轉賣超103.4億元。

從短期的單日表現，到中長期的月漲跌，外資買盤對台股表現具有舉足輕重的影響力，永豐金證券表示，美國醞釀降息，全球再次走向貨幣寬鬆環境應是市場共識，台股正進入7、8月除權息旺季，高殖利率具吸引力，吸引外資回補台股，投資人可以ETN這類指數型產品來追蹤外資投資標的，ETN追蹤指數零誤差，等同於一次投資一籃子指數成份股，透明度高，而且具分散風險效果。

根據台灣指數公司的最新統計，截至6月底止，特選外資豐擁50指數1個月與3個月期的報酬率為5.4%、3.11%，均優於過大盤5.1%、2.87%。「永豐外資50N」（020005）ETN以「台灣指數公司特選外資豐擁50報酬指數」為連結標的指數，目前指數十大成分股為台積電、鴻海、台塑、中華電、聯發科、台化、南亞、大立光與中信金與統一。