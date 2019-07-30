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英特爾財測明升暗降？外資看淡兩大PC概念股

2019-07-30 18:44經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

英特爾上調今年財測，一度帶動PC供應鏈走強，不過滙豐證券解讀，英特爾財測其實是「明升暗降」，下半年展望低於預期，透露PC拉貨可能逆勢放緩，針對大中華供應鏈喊買聯想外，華碩（2357）、和碩均重申「減碼」。

滙豐證券科技產業分析師鄭德榮指出，英特爾雖然繳出大好財報，又上調今年獲利預估，但英特爾也提到，上修的一大因素是上季表現優於預期，下半年展望反而逆勢下調，PC景氣並未大幅改善。

據滙豐比較，英特爾最新財測所換算的下半年營收和每股純益（EPS）預估，比年初財測分別下調1%、5%，而滙豐實地調查，也發現第2季PC出貨增加後欠缺續航力，甚至可能比往年旺季的拉貨力道下滑。

鄭德榮表示，IDC最新統計，第2季拜美中貿易緊張短暫緩和，以及英特爾CPU缺貨進一步緩解提振，PC出貨數確實顯著增長，但IDC針對全年出貨衰退的預測也重申不變，最新預估全年PC出貨量將比去年下滑1.7%，呼應他對景氣保守的看法。

考量市場影響力，鄭德榮認為，一樣面對景氣降速，聯想的衝擊會比其他PC廠來得低，現在聯想全球PC市占超過25%，排行第一，反觀華碩市占不斷被侵蝕，和碩則在iPhone EMS面臨激烈競爭。

摩根士丹利證券科技產業分析師高燕禾同樣對和碩前景保守，今（30）日更發布股價15天內看跌預測，主要看壞景碩第2季虧損大於預期，持股39%的和碩將被大幅拖累。

今年力挺華碩的摩根大通證券科技產業分析師洪一軒則在最新報告，持續力挺華碩，肯定其8月問市的ROG Phone 2，搭載高通高階處理器、120Hz AMOLED面板以及更大電池容量，提高手機遊戲體驗質感；華碩在手機和PC業務逐漸整頓後，可望重返成長。

資料來源：各外資券商
資料來源：各外資券商
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