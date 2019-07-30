國巨集團合計賣出大毅6,005張 持股降至11.41%

2019-07-30 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



被動元件廠國巨(2327)從去年1月19日以來陸續賣出大毅，根據證交所公告資料，包括國巨、國新投資、陳泰銘合計持有大毅22,094張，持股比重達11.41%，仍為大毅最大股東；合計從去年來國巨及國新投資共處分大毅6,005張股票，至於陳泰銘的持股比重仍維持0.06%。

國巨公告持有大毅股權情況，去年1月19日至今年07月17日止，國巨賣出853張大毅股票，持股比重從9.08%降至8.47%，仍持有大毅1,641 萬2,738股；旗下國新投資則賣出1,900張大毅，持股降至881萬6,884股，持股比由5.64%降至4.55%。

另外，國巨董事長陳泰銘則是持有大毅11萬7,102股，持股比0.06%；合計國巨、國新投資、陳泰銘持有大毅25,34萬6,724股，持股比重達 13.09%。

另外，今年的7月17~25日，國巨再賣出大毅3,252張，持股降至1,316萬738股，持股比重由8.47%降至6.8%；國新投資及陳泰銘的持股並沒有變動，分別是881萬6,884股及11萬7,102股，合計國巨集團持有大毅2,209萬4,724股，持股比11.41%。

根據國巨的公告，合計從去年來，共賣出大毅6,005張，主要是經由集中市場賣出減少；根據大毅年報前十大股東統計，國巨仍是最大的股東。