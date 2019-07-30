獲利了結賣壓出籠 台股下跌54點收10,830

2019-07-30 13:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



觀察今日亞洲主要股市表現大多為紅盤格局，日、韓、陸股皆開高走高，盤中漲幅約在0.6~0.7%，港股開低走高，台股則開高翻黑，表現最為弱勢。報系資料照 分享 facebook

市場觀望美國聯準會（Fed）利率決策及美中貿易談判，美股昨夜跌多漲少，不過亞股今（30）日表現相對強勢，多呈現紅盤格局，惟台股開高後，台積電（2330）等台股三王紛紛呈現開高翻黑，壓抑指數表現，先前強勢的個股也出現獲利了結賣壓，使得加權指數盤中翻黑，終場以10,830.90點作收，下跌54.83點、跌幅0.5%，成交量1,301.38億元，接連失守10,900點大關、5日均線及月線。

美股走勢弱勢震盪，投資人等待本周美中貿易協商以及FOMC利率會議，加上周五將公布重要的非農就業數據，市場交易氣氛清淡，壓抑主要指數走勢呈狹幅整理格局，終場四大指數漲跌互見。

觀察今日亞洲主要股市表現大多為紅盤格局，日、韓、陸股皆開高走高，盤中漲幅約在0.6~0.7%，港股開低走高，台股則開高翻黑，表現最為弱勢。

觀察今日盤中台灣50成分股表現多漲跌互見，在電子股部分，台股三王台積電、鴻海與大立光皆開高走低，盤中分別走跌0.2%、0.5%及1%，壓低指數表現，其餘如聯發科走揚逾2%，聯電、華碩、國巨與研華等皆有逾1%的漲幅。

金融股方面，包括華南金、合庫金、第一金小幅走揚0.4~0.6%；傳產股方面，則以豐泰、正新、高鐵、南亞、亞泥等呈現紅盤格局。

其餘盤面焦點股部分，被動元件族群今日獲得資金進駐，包括信昌電走揚逾4%，九豪走揚逾3%、大毅走揚逾2%、國巨、蜜望實皆有逾2%的漲幅，奇力新則走揚逾1%。

先前強勢的生技族群則出現獲利了結賣壓，包括保瑞、美時亮燈跌停，基亞、訊聯、旭富、智擎、承業醫、晟德、佰研、寶齡富錦與明基醫等皆走跌在3~7%間。