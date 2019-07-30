展後賣壓現 生技股爆多殺多

2019-07-30 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



櫃買指數急跌，中小型股賣壓湧現，生技股成為重災區。空方箭靶瞄準漲多的上櫃生技股，美時（1795）今（30）日一開盤股價即跳水，並迅速打落跌停，盤中在跌停價位鎖逾4,000張，引發市場對生技股的恐慌，緊接著早盤還大漲的保瑞也跟著暴量下跌，並在跌停價位開開關關，盤中振幅高達15%。

另包括基亞、訊聯、穆拉德加捷等上櫃股盤中也跌逾6%。上市生技股中化生、旭富也遭賣壓席捲。

法人表示，生技股因生技月落幕，缺乏進一步的利多刺激，生技展後賣壓湧現，加上部份個股漲多，引發多殺多賣壓出籠，此外，以櫃賣為主的中小型股因為Fed升息前觀望氣氛濃厚，成為短多下車主要目標，而生技股多中小型股，因此，成為空方箭靶。

今日生技股的大跌也引發盤中利空傳言不斷，其中又以美時為關注焦點，包括競爭對手成立公司，也有做戒毒的藥，市場擔心美時的戒毒癮銷售將面對挑戰。

而保瑞今日盤前公告竹南廠區（益邦製藥）通過美國FDA查廠，查核結果零項缺失達no action indicated等級，此為竹南廠區第六次美國FDA的查核，本次為第3次，且連續第2次獲得查廠零缺失。保瑞早盤股價上攻勁揚，但也在生技股大跌壓力下，盤中跟著打落跌停價位。