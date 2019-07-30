聯發科重獲外資青睞 上調目標價至370元

2019-07-30 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計龍頭聯發科（2454）重獲外資青睞，某日系外資上調目標價至370元。該報告指出，預期聯發科在產品組合優化之下，第3季毛利率超越41%；且中國5G佈局速度加快，聯發科5G晶片提前打入客戶供應鏈，明年第1季即有搭載聯發科晶片手機發表。在預期明日聯發科法說會可望釋出好消息，近10日外資法人提前卡位佈局，回補聯發科持股累計買超1.16萬張，持股比重一舉突破61%。

該日系外資指出，聯發科已克服學習曲線障礙，高毛利率產品上升曲線週期加快，尤其競爭對手在4G LTE等過渡性產品不再積極，像是下半年推出Helio G90晶片專攻手機遊戲市場，獲得小米採用，聯發科智慧型手機晶片產品組合獲得改善。

產品組合優化，預期聯發科第3季毛利率將突破41%，約在41.5~42%。聯發科先前預估2019全年毛利率目標40%，可望在法說會中提高。

另外，由於上半年美國對華為禁止令，促使華為加快5G計畫，下半年推出新款手機可能以5G為基礎，此一動作，競爭對手OPPO等也將加快5G佈局，OPPO將是聯發科5G單晶片首款採用客戶，預期初期5G單晶片出貨量小。

法人指出，聯發科已在4G後期漸漸切入高階市場，拓展市占率，且P90產品的平均單價較高，下半年開始拉貨，產品結構優化有利於獲利提升。

另外，持續研發單晶片產品，以整合型行動晶片推出，標榜低功耗、尺吋小，下半年的5G樣品M 70會開始量產，將用7奈米製程，在今年底會有5G的單晶片量產。

在外資買盤回補之下，聯發科近期股價走揚，今（30）日盤中一度來到328元，漲幅2.82%。