台股「萬一」跌跌撞撞 十大績優股土洋法人力挺

2019-07-30 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



台股「萬一」之路走得跌跌撞撞，指數位於5日均線及月線間狹幅整理，不過法人認為，目前大盤高檔震盪，但維持多頭格局不變，土洋法人一致看好的華邦電、全新、旺宏與瀚宇博等10檔潛力股，籌碼面穩定，且攻守兼備，將扛起大盤上攻「萬一」行情的人氣大旗。

元富投顧表示，下半年行情隨著聯準會近入降息循環，台股未來緩步向上機率高，從技術面觀察，台股6月中旬帶量突破10,600點後，中期進入盤堅架構，現階段選股重點，除了放在大盤類股輪流築底的族群外，建議搭配籌碼面一併觀察，內外資一致看好的績優股，具備防禦和符合趨勢優勢，攻守兼備。

根據CMoney統計，外資、投信近五日一致看好、且同步買超逾千張的個股包括華邦電、南亞科、奇鋐、楠梓電、全新、旺宏、瀚宇博、智原、京元電子、世芯-KY，以族群性來說，集中在記憶體、PCB、網通、半導體等5G概念股族群。

其中，受惠5G商轉和高效能運算的需求提升，挹注PCB、網通族群的發揮空間．楠梓電、旺宏、瀚宇博、全新量增價揚，成為市場追價目標；至於華邦電、南亞科則受惠日韓貿易戰升溫，不僅成為短多點火的目標，近五日外資及投信合計買超6.6萬張及1.3萬張。

元富投顧表示，展望台股中期架構多方可期，目前5G概念的電子元件股，仍是投資重頭戲，再來雲端的網通股，光學概念股和業績生技股，都是第3季選股的重點；未來應密切注意陸股和美股相對位置，來進行台股的相對位置操作。