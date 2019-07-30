M31上半年EPS 3.27元 法人估今年獲利再挑戰歷史新高

2019-07-30 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股高價矽智財個股之一的M31（6643）29日公布第2季業績，其中，累計上半年每股稅後純益為3.27元，明顯優於去年上半年表現，市場法人看好，該公司今年全年每股獲利仍有機會力拚賺進一個股本。

受到上半年獲利明顯優於去年上半年表現的激勵，今（30）日台股指數出現回檔，尤其多數電子族群出現明顯獲利了結的賣壓，股價普遍修正。

不過，M31股價今日在業績表現亮眼的激勵下，股價出現逆勢上漲表現，盤中股價由黑翻紅，一度上漲1~2%之間，在矽智財相關個股中也是相對強勢表現。

M31第2季營收1.81億元，季增6.47%，年增23.97%，毛利率100%，營益率35.1%，季增4個百分點，年增17百分點，單季稅後純益為0.54億元，較第一季成長14.89%，也較去年同期成長25.58%，第2季每股稅後純益為1.73元，較第一季增加12.34%，年成長幅度也有14.56%。

累計該公司今年上半年營收3.51億元，年增25.35%，毛利率100%，營益率32.75%，年增8個百分比，上半年稅後純益1.01億元，年增44.28%，上半年每股稅後純益3.27元，年增32.93%。

由於M31去年上半年每股稅後純益為2.45元，但去年全年每股稅後純益仍達9.77元，不僅接近一個股本，同時全年獲利及全年每股獲利也都是歷史新高表現。

因此，市場法人認為，該公司今年上半年獲利仍明顯優於去年表現，在進入下半年營運旺季之後，獲利可望持續攀升，全年獲利有機會具有優於去年全年表現，並力拚賺回一個股本。