親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

綠委怒控「僅小英沒買免稅品」是謊言 華航緊急致歉

人頭當球踢！巴西毒梟黑幫獄中斬首火拼 至少57死

M31上半年EPS 3.27元 法人估今年獲利再挑戰歷史新高

2019-07-30 11:53經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

台股高價矽智財個股之一的M31（6643）29日公布第2季業績，其中，累計上半年每股稅後純益為3.27元，明顯優於去年上半年表現，市場法人看好，該公司今年全年每股獲利仍有機會力拚賺進一個股本。

受到上半年獲利明顯優於去年上半年表現的激勵，今（30）日台股指數出現回檔，尤其多數電子族群出現明顯獲利了結的賣壓，股價普遍修正。

不過，M31股價今日在業績表現亮眼的激勵下，股價出現逆勢上漲表現，盤中股價由黑翻紅，一度上漲1~2%之間，在矽智財相關個股中也是相對強勢表現。

M31第2季營收1.81億元，季增6.47%，年增23.97%，毛利率100%，營益率35.1%，季增4個百分點，年增17百分點，單季稅後純益為0.54億元，較第一季成長14.89%，也較去年同期成長25.58%，第2季每股稅後純益為1.73元，較第一季增加12.34%，年成長幅度也有14.56%。

累計該公司今年上半年營收3.51億元，年增25.35%，毛利率100%，營益率32.75%，年增8個百分比，上半年稅後純益1.01億元，年增44.28%，上半年每股稅後純益3.27元，年增32.93%。

由於M31去年上半年每股稅後純益為2.45元，但去年全年每股稅後純益仍達9.77元，不僅接近一個股本，同時全年獲利及全年每股獲利也都是歷史新高表現。

因此，市場法人認為，該公司今年上半年獲利仍明顯優於去年表現，在進入下半年營運旺季之後，獲利可望持續攀升，全年獲利有機會具有優於去年全年表現，並力拚賺回一個股本。

個股台股指數
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

聯發科重獲外資青睞 上調目標價至370元

2019-07-30 12:03

就市論勢／5G藍牙耳機金融 放閃

2019-07-29 23:31

13企業法說 8月登場

2019-07-29 23:31

台積擴產 帶旺供應鏈

2019-07-29 23:31

KY業務說明會 線上報名

2019-07-29 23:29

生技股題材熱炒 抗跌

2019-07-29 23:28

台表科利多 投信買超

2019-07-29 23:28

信邦、全新獲利讚 外資挺

2019-07-29 23:28

瀚宇博公布重大訊息 30日暫停交易

2019-07-29 18:16

如興跌停探波段低價 國發基金帳面損失4.28億元

2019-07-29 16:25

台股再衝10,900無功而返跌6.25點 三大法人賣超51.58億

2019-07-29 15:41

台股尾盤急殺收小黑 投顧：偏多格局可延續

2019-07-29 14:37

挾生技月題材 生技類股抗跌

2019-07-29 14:28

關鍵這一周 法人：台股「三好一壞」

2019-07-29 14:28

台股觀望氣氛濃厚 小跌6點

2019-07-29 14:28

台股開低震盪整理 收跌6.25點

2019-07-29 14:00

元大金買單點火 股價挑戰月線

2019-07-29 13:55

研調：今年伺服器出貨恐負成長

2019-07-29 13:54

IC設計法說接力 聚焦聯發科毛利、5G

2019-07-29 13:54

台股狹幅震盪小跌6點作收 後續關注四項重點

2019-07-29 13:46

台積電增強市場信心 半導體股7月漲幅8.58%居冠

2019-07-29 12:59

近半年來首見 台塑股價面臨「百元關卡保衛戰」

2019-07-29 12:27

台股量縮狹幅震盪 午盤力拼翻紅

2019-07-29 12:13

台股盤整 李秀利：本周為考驗市場信心的一周

2019-07-29 12:07

7月法人鎖定股快攻 這檔漲最大

2019-07-29 12:06

台股盤中回測月線 記憶體PCB族群撐盤

2019-07-29 11:25

台股三好一壞迎接旺季 三大手機相關族群衝關焦點

2019-07-29 11:17

好享退報名倒數 九檔基金特點再看一次

2019-07-29 10:43

台股開盤跌19.35點

2019-07-29 09:14

就市論勢／AI、雲端、記憶體 可布局

2019-07-25 23:36

就市論勢／AI、記憶體 迎旺季行情

2019-07-24 23:24

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

嘉聯益、瀚宇博同步公告 30日暫停交易

2019-07-29 18:24

瀚宇博公布重大訊息 30日暫停交易

2019-07-29 18:16

台積擴產 帶旺供應鏈

2019-07-29 23:31

如興跌停探波段低價 國發基金帳面損失4.28億元

2019-07-29 16:25

日韓貿戰受惠 華邦電本月起產能滿載

2019-07-29 14:38

投信力挺 台表科股價超越鴻海

2019-07-29 16:39

台達電 奪日本儲能大單

2019-07-29 23:24

和鑫將現增 每股定價13.5元

2019-07-29 23:24

華晶科攻醫療 傳捷報

2019-07-29 23:26

董座涉違證交法／如興跌停 併購的中和也跌停

2019-07-29 14:28

就市論勢／5G藍牙耳機金融 放閃

2019-07-29 23:31

生技股題材熱炒 抗跌

2019-07-29 23:28

台股狹幅震盪小跌6點作收 後續關注四項重點

2019-07-29 13:46

南茂、嘉聯益 四檔聚光

2019-07-29 23:34

信邦、全新獲利讚 外資升目標價

2019-07-29 19:34

台股盤中出現賣壓 南亞科股價相對抗跌

2019-07-30 10:10

美時跌停衝擊生技股 外資4分析

2019-07-30 11:29

M31上半年EPS 3.27元 法人：全年仍可望賺進一個股本

2019-07-29 19:30

挾生技月題材 生技類股抗跌

2019-07-29 14:28

台表科利多 投信買超

2019-07-29 23:28

13企業法說 8月登場

2019-07-29 23:31

華邦電、欣興 押長天期

2019-07-29 23:34

PCB除息秀／欣興穩步填息 台郡貼息

2019-07-29 14:28

橙的、為升、車王電 出運

2019-07-29 23:31

寶雅 上半年EPS 8.99元

2019-07-29 23:22

IC設計法說接力 聚焦聯發科毛利、5G

2019-07-29 13:54

聯嘉出貨熱 外資連七買

2019-07-29 23:25

關鍵這一周 法人：台股「三好一壞」

2019-07-29 14:28

台股尾盤急殺收小黑 投顧：偏多格局可延續

2019-07-29 14:37

信邦、全新獲利讚 外資挺

2019-07-29 23:28

旺季恐不旺 美律Q3營收持平

2019-07-29 17:41

燁聯不銹鋼盤價 大漲

2019-07-29 23:31

盛群今法說會 法人：估全年EPS維持4元以上

2019-07-29 18:02

M31 下半年獲利將躍增

2019-07-29 23:23

美律看前景 恐旺季不旺

2019-07-29 23:23

研調：今年伺服器出貨恐負成長

2019-07-29 13:54

台股再衝10,900無功而返跌6.25點 三大法人賣超51.58億

2019-07-29 15:41

元大金買單點火 股價挑戰月線

2019-07-29 13:55

大田擴產 主攻銷美訂單

2019-07-29 23:31

財務回穩逆勢揚／誠美材重返票面價

2019-07-29 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top