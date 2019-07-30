外資估聯發科Q2毛利率逾41% 法說前先調高目標價

2019-07-30 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



聯發科（2454）預計明（31）日召開法人說明會，日系外資最新報告先預估第2季毛利率將超過41%，且第3季續揚，全年毛利率目標可望再調高，維持買進評等，目標價則由335元調高到370元；台股大盤今日紅翻黑，聯發科股價持續上漲，盤中攀上波段高點。

聯發科6月營收營收208.93億元，月增9.27%，年減0.79%；第2季營收615.67億元，季增16.77%，達成原預期目標；上半年營收1142.88億元，年增3.77%。

聯發科第1季毛利率40.7%，表現優於市場預期，法人看好第2季毛利率可望續揚，且預估受惠於毛利率產品比重增加，下半年毛利率可望進一步成長；日系外資表示，聯發科持續改善智慧手機產品組合，預估第2季毛利率將超過41%，第3季毛利率進一步拉高至41.5~42%。

日系外資指出，聯發科原預估今年毛利率目標40%，在4G LTE產品克服學習曲線後，將有利於提升毛利率，預估聯發科在明日的電話會議上，可能進一步提高今年全年的毛利率目標。

不過，日系外資也提醒，華為加快5G計畫，將逼使競爭對手不得不提出5G計畫，包括中國手機品牌OPPO在內，因其為聯發科首款5G SoC（系統單晶片）主要目標客戶，若OPPO將R系列發表時程提早到明年1月，將可能採用高通的5G解決方案，將造成聯發科明年首個5G SoC的出貨量較小。

日系外資表示，聯發科第二個5G SoC將鎖定2,500~3,000元人民幣智慧手機市場，將有利聯發科切入5G市場；日系外資維持聯發科買進評等，目標價由335元調高到370元，預估股價仍有潛在上漲空間。

聯發科早盤以322元開高後震盪再走高，一度拉升至328元，創下去年6月12日以來波段高點，盤中漲幅逾2%。