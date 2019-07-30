庫存水位降加上挖礦潮急單 被動元件整體逆勢上漲

2019-07-30 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股指數今（30）日出現回檔，前波漲幅較多的電子族群，出現明顯的獲利了結出場賣壓，而前波股價幾乎沒有上漲的被動元件股，近日在傳出市場端的庫存已去化至正常水位，再加上業者釋出接獲虛擬貨幣市場相關急單，今日被動元件股整體表現明顯相對強勢，包括國巨（2327）、華新科、信昌電及奇力新等股，盤中均是逆勢上漲表現。

受到消息面傳出正面消息的激勵，今日被動元件股成為台股電子族群中，少數逆勢上漲的族群，消息面中，除了傳出市場端庫存去化已至正常水位之外，也傳出近期有接獲虛擬貨幣市場相關的挖礦機訂單需求。

因此，今日盤中不僅多數被動元件股呈現整體上漲表現，其中，國巨、信昌電、奇力新及大毅，盤中股價漲幅均在2%至4%之間，華新科、禾伸堂等股也是上漲，盤中漲幅榮對較小，但整體而言，今日被動元件股表現相對強勢。

被動元件價格自去年第4季出現明顯跌勢以來，今年第1、2季價格均出現近二成的修正，以價格來說，先前被動元件業者就表示，今年下半年被動元件再大幅下跌的機會已不大，主要由於庫存水位已明顯降低，而需求若是因美中貿易等因素，而呈現觀望，價格下跌也無法激勵需求進場，再跌價的意義並不大，因此，目前被動元件業者認為，第3季的被動元件報價，很有機會可以縮小跌幅。

至於在需求面上，被動元件業者也指出，經過去年第4季到今年第2季，連續三季的庫存去化，目前從客戶端的回應來看，目前市場庫存已下降至正常水位。

因此，預料今年下半年的市場需求將逐漸回穩，但反應在今年旺季的需求，能否出現明顯的需求回升，業者認為在大環境的因素影響下，仍有不少變數，仍需進一步觀察。