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美時跌停衝擊生技股 外資4分析

2019-07-30 11:29經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

學名藥美時（1795）跌停，衝擊今（30）日生技股大幅走弱，高基期保瑞、基亞、訊聯等個股帶量重挫，外資大和資本快速彙整消息，分析美時大跌可能有4原因，包括外傳輝瑞併購Mylan、旗下也有戒毒癮藥等，向美時進行確認，公司強調衝擊不大。

大和發布給客戶的memo指出，今天美時重挫可能有4原因：外傳美時的神經病藥有問題、美時副董事長林群將辭職、7月生技展告尾，賣壓往往湧現，以及競爭對手Mylan傳被輝瑞收購，市場擔心衝擊美時。

大和一一向美時進行確認，公司對第一項傳言否認，第二項被林群本人否認，第四項的回應則是競爭對手原本就在全球坐擁第二大市占，即使成為第一大，對美時影響也有限，期望外界勿過度聯想。

美時的戒毒癮藥Suboxone舌下含片學名藥「Buprenorphine／Naloxone」，在今年2月於美國上市，當時美時對外說明，便表示競爭者在原廠Indivior以外，已上市的學名藥廠還有印度藥廠Dr.Reddys、原廠授權學名藥廠，以及Mylan等。

美時初步採用保守的營收認列方式該戒毒癮藥，不過以該藥物2月開立處方籤的營收，即達到新台幣5億元，預期未來也能維持相當水準。

美時副董事長林群。報系資料照
美時副董事長林群。報系資料照
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美時學名藥生技股
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