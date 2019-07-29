嘉聯益、瀚宇博同步公告 30日暫停交易

2019-07-29 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



證交所才今（29）日公布瀚宇博7月30日暫停交易，隨即公告另一家PCB大廠嘉聯益也將於30日暫停交易，相關包括瀚宇博及嘉聯益的連結權證，都將同時暫停交易，待兩家公司公布重大訊息後，再申請恢復交易。

今天PCB族群紛紛大漲，瀚宇博、嘉聯益均以5%以上漲幅作收，強於台股大盤。