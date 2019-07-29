親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

小國的職業運動發展：紐西蘭給台籃職業化的一課

走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人

如興跌停探波段低價 國發基金帳面損失4.28億元

2019-07-29 16:25經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

如興紡織董事長陳仕修。 圖／聯合報系資料照片
如興紡織董事長陳仕修。 圖／聯合報系資料照片
分享
如興（4414）董事長陳仕修疑涉違反證交法，遭調查局搜索及約談，經北檢複訊諭令交保，衝擊如興今(29)日股價跌停深鎖，終場收在13.25元，下跌1.45元，成交量爆出10,227張，創下去年12月19日以來波段低價；國發基金2017年以每股18.6元認購如興8,000 萬股，在今日股價重挫下，帳面虧損高達4.28億元。

如興從2015年以來已連續虧損4年，近年來則是持續進行併購，其中以併購年營收達150億元的中國大陸玖地集團最引來外界關注，檢調懷疑中資恐以借殼如興來滲透台灣。

國發基金爲帶動產業轉型升級，創造就業機會，設立「產業創新轉型基金」，在2017年以14.88 億元參與認購如興增資普通股 8,000 萬股，每股18.6元；但這起投資案，同樣也引來關注及質疑。

如興今日因董事長疑涉違反證交法一事重挫，一開盤就跳空以跌停13.25元開出，股價跌停鎖死到終場，創下波段低價；去年併購的中和也遭到拖累，股價開低後下殺到跌停28.05元，同樣是鎖死到終場作收，下跌3.1元，成交1,302張。

如興針對檢調單位在7月26日至進行調查提出說明，重大訊息公告表示，基於誠信及資訊公開原則，依規定在公開資訊觀測站說明，在調查過程中全力配合並提供一切必要資料；如興指出，公司營運與財務一切正常，不受影響。

但如興股價跌停，則是拖累國發基金帳面損失擴大，以認購價18.6元計算，持股8,000萬股計算，帳面損失高達4.28億元。

如興認購
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

台股再衝10,900無功而返跌6.25點 三大法人賣超51.58億

2019-07-29 15:41

台股尾盤急殺收小黑 投顧：偏多格局可延續

2019-07-29 14:37

挾生技月題材 生技類股抗跌

2019-07-29 14:28

關鍵這一周 法人：台股「三好一壞」

2019-07-29 14:28

台股觀望氣氛濃厚 小跌6點

2019-07-29 14:28

台股開低震盪整理 收跌6.25點

2019-07-29 14:00

元大金買單點火 股價挑戰月線

2019-07-29 13:55

研調：今年伺服器出貨恐負成長

2019-07-29 13:54

IC設計法說接力 聚焦聯發科毛利、5G

2019-07-29 13:54

台股狹幅震盪小跌6點作收 後續關注四項重點

2019-07-29 13:46

台積電增強市場信心 半導體股7月漲幅8.58%居冠

2019-07-29 12:59

近半年來首見 台塑股價面臨「百元關卡保衛戰」

2019-07-29 12:27

台股量縮狹幅震盪 午盤力拼翻紅

2019-07-29 12:13

台股盤整 李秀利：本周為考驗市場信心的一周

2019-07-29 12:07

7月法人鎖定股快攻 這檔漲最大

2019-07-29 12:06

台股盤中回測月線 記憶體PCB族群撐盤

2019-07-29 11:25

台股三好一壞迎接旺季 三大手機相關族群衝關焦點

2019-07-29 11:17

好享退報名倒數 九檔基金特點再看一次

2019-07-29 10:43

台股開盤跌19.35點

2019-07-29 09:14

Fed效應 熱錢做多訊號亮了

2019-07-29 00:29

外資融通擬鬆綁 台股迎活水

2019-07-29 00:27

重量級法說 牽動行情

2019-07-28 23:54

外資集中市場成交占比28% 二年半新高

2019-07-28 23:53

外資看融資借錢 成本是關鍵

2019-07-28 23:53

交割專戶做資金來源 金管會持保留態度

2019-07-28 23:53

三飆概念股 躍交投亮點

2019-07-28 23:43

三飆概念股／新興、中航 業績揚帆

2019-07-28 23:43

三飆概念股／光洋科、金益鼎 放閃

2019-07-28 23:43

三飆概念股／裕民、慧洋 買盤力挺

2019-07-28 23:43

三飆概念股／唐榮、允強 短線聚焦

2019-07-28 23:43

就市論勢／5G、光通訊、蘋概股 聚光

2019-07-28 23:15

鄭文賢專欄／高殖利率族群 盤面亮點

2019-07-28 22:36

一周盤前解析／紡織、生技、AI 搶鏡

2019-07-28 22:35

基富通「好享退」 30日截止報名

2019-07-28 22:34

群聯目標價 喊到375元

2019-07-28 22:34

長線護短線概念 吸睛

2019-07-28 22:34

新興債報酬誘人 ETF規模衝千億元

2019-07-28 21:40

長線保護短線概念股 擇優分批布局

2019-07-28 19:06

技術指標／外資偏多 大盤續高檔整理

2019-07-28 13:11
看更多

熱門文章

長線保護短線概念股 擇優分批布局

2019-07-28 19:06

旺宏、瑞儀 四檔錢景佳

2019-07-28 23:25

三飆概念股 躍交投亮點

2019-07-28 23:43

Fed效應 熱錢做多訊號亮了

2019-07-29 00:29

新興債報酬誘人 ETF規模衝千億元

2019-07-28 21:40

林昌興：降息前 外資買這些ETF

2019-07-29 09:39

近半年來首見 台塑股價面臨「百元關卡保衛戰」

2019-07-29 12:27

長線護短線概念 吸睛

2019-07-28 22:34

最旺Q2 美律每股賺3.8元

2019-07-28 23:14

外資融通擬鬆綁 台股迎活水

2019-07-29 00:27

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35

威剛看記憶體 旺到11月

2019-07-28 23:13

奇鋐上季每股純益0.65元 武漢廠將啟用

2019-07-28 23:14

興櫃三劍客 漲勢凌厲

2019-07-28 23:22

重量級法說 牽動行情

2019-07-28 23:54

群聯目標價 喊到375元

2019-07-28 22:34

台股狹幅震盪小跌6點作收 後續關注四項重點

2019-07-29 13:46

華邦電7月起產能滿載 今股價獨強

2019-07-29 11:47

上緯、世紀鋼 押逾90天

2019-07-28 23:25

台燿高階產能 延後放量

2019-07-28 23:20

Fitbit攻父親節 台系鏈補

2019-07-28 23:14

三飆概念股／光洋科、金益鼎 放閃

2019-07-28 23:43

車王電 駛進印尼

2019-07-28 23:16

7月法人鎖定股快攻 這檔漲最大

2019-07-29 12:06

三飆概念股／裕民、慧洋 買盤力挺

2019-07-28 23:43

裕日車 下半年業績喊衝

2019-07-28 23:17

全新Q2每股純益0.78元 拉貨動能強

2019-07-28 23:16

PCB除息秀 台郡貼息欣興一度填息

2019-07-29 12:09

三飆概念股／新興、中航 業績揚帆

2019-07-28 23:43

最牛一輪／中磊帶勁 群益8C高歌

2019-07-29 01:48

外資低接？ 聯電股價逆勢彈升

2019-07-29 10:27

中光電 本月出貨衝高

2019-07-28 23:15

誠美材債協通過 股價走高收復票面價

2019-07-29 09:18

董座涉違證交法／如興跌停 併購的中和也跌停

2019-07-29 14:28

台股三好一壞迎接旺季 三大手機相關族群衝關焦點

2019-07-29 11:17

達興材料上半年業績靚 股價走強

2019-07-29 09:57

台股尾盤急殺收小黑 投顧：偏多格局可延續

2019-07-29 14:37

交割專戶做資金來源 金管會持保留態度

2019-07-28 23:53

櫃買業績發表 七連發

2019-07-28 23:20

美律Q2財報靚 法說前外資保守看、股價利多不漲

2019-07-29 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top