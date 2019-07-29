如興跌停探波段低價 國發基金帳面損失4.28億元

2019-07-29 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



如興紡織董事長陳仕修。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 如興（4414）董事長陳仕修疑涉違反證交法，遭調查局搜索及約談，經北檢複訊諭令交保，衝擊如興今(29)日股價跌停深鎖，終場收在13.25元，下跌1.45元，成交量爆出10,227張，創下去年12月19日以來波段低價；國發基金2017年以每股18.6元認購如興8,000 萬股，在今日股價重挫下，帳面虧損高達4.28億元。

如興從2015年以來已連續虧損4年，近年來則是持續進行併購，其中以併購年營收達150億元的中國大陸玖地集團最引來外界關注，檢調懷疑中資恐以借殼如興來滲透台灣。

國發基金爲帶動產業轉型升級，創造就業機會，設立「產業創新轉型基金」，在2017年以14.88 億元參與認購如興增資普通股 8,000 萬股，每股18.6元；但這起投資案，同樣也引來關注及質疑。

如興今日因董事長疑涉違反證交法一事重挫，一開盤就跳空以跌停13.25元開出，股價跌停鎖死到終場，創下波段低價；去年併購的中和也遭到拖累，股價開低後下殺到跌停28.05元，同樣是鎖死到終場作收，下跌3.1元，成交1,302張。

如興針對檢調單位在7月26日至進行調查提出說明，重大訊息公告表示，基於誠信及資訊公開原則，依規定在公開資訊觀測站說明，在調查過程中全力配合並提供一切必要資料；如興指出，公司營運與財務一切正常，不受影響。

但如興股價跌停，則是拖累國發基金帳面損失擴大，以認購價18.6元計算，持股8,000萬股計算，帳面損失高達4.28億元。