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IC設計法說接力 聚焦聯發科毛利、5G

2019-07-29 13:54聯合晚報 記者張家瑋／台北報導

聯發科周三將法說，法人圈預估其高毛利率產品比重增加，下半年毛利率有機會增加1至4...
聯發科周三將法說，法人圈預估其高毛利率產品比重增加，下半年毛利率有機會增加1至4個百分點。 圖／聯合報系資料照片
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IC設計法說會旺季到，聯發科（2454）本周三（31日）率先登場。由於上半年營運表現優於預期，台積電法說會釋出智慧型手機下半年展望佳等正面訊息，法人圈預估，聯發科高毛利率產品比重增加，下半年毛利率有增加1至4個百分點成長空間；另外，蘋果買下英特爾5G數據機晶片業務，聯發科未來5G數據機晶片發展何去何從，預料也是本次法說會外界關注焦點。

本周IC設計族群盛群、聯發科、瑞昱及譜瑞-KY等重量級法說會登場，市場聚焦龍頭聯發科，由於先前台積電法說會對於下半年展望樂觀，其中，智慧型手機進入旺季帶動業績成長。

法人圈預期下半年進入聯發科旺季，營運表現優於上半年。尤其聯發科開拓多項新產品線，陸續進入開花結果收割期，第一季毛利率已站上40.7%，擺脫3字頭困境，優於市場預期，法人圈預期第二季後毛利率有進步空間。

法人表示，目前三大類別產品：行動運算產品、成長型產品及成熟型產品的毛利率均接近公司平均水準，且仍有進一步成長空間。此外，Helio P90晶片於第二季開始量產，下半年進入拉貨高峰期，P90平均單價較高，預估在目前智慧型裝置零成長之下，P90仍可帶動今年行動運算產線高個位數成長。

另外，5G布局也在全球領先群之列，5G單晶片在第四季推出，2020年第一季在終端產品問市，對明年業績將有顯著幫助。數據機晶片部分，下半年開始量產，近期證實蘋果買下英特爾5G數據機晶片業務，原先市場預期聯發科可望切入蘋果供應鏈希望幻滅，未來聯發科5G數據機晶片何去何從，預料將是本次法說會法人關注焦點。

在特殊應用晶片（ASIC）方面，網通將於2019年第三季進入量產，目前在手專案數為2018年的數倍，針對高速運算、5G及人工智慧等應用，下半年將有10奈米的產品設計定案，對2020年營運將有顯著貢獻，預料占營收比重達到10%以上。

聯發科5G法說會盛群瑞昱

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