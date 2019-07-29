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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

近半年來首見 台塑股價面臨「百元關卡保衛戰」

2019-07-29 12:27經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

景氣前景不明，台塑（1301）今日盤中股價多次觸抵百元關卡，面臨保衛戰，創下近半年來首見。

法人分析，台塑股價面臨「百元關卡保衛戰」，最主要在業績方面，今年因為美中貿易戰的影響，石化業景氣遠不如去年；加上配合上游的台塑化OL-2（第二套烯烴設備）第3季歲修，台塑多個廠將安排定檢，使得第3季整體開工率將較第2季下滑，公司預估第3季營收將低於第2季。

其次，台塑7月2日除息，每股配發現金股息5.8元，使得股價被砍掉一段。由於「台塑四寶」今年上半年獲利腰斬，填息之路並不順遂，目前四家公司全部呈現貼息狀態，台塑股價距離除息後參考價109元也愈來愈遠。

第三，台塑德州廠日前傳出排放塑膠顆粒，遭美國聯邦法院認定違反聯邦「淨水法」，可能面臨高達1.62億美元（約新台幣50億元）的天價罰款。雖然台塑強調這並非最終判決，惟不確定因素仍為台塑股價罩上一層陰影。

不過，法人對於台塑後勢並不悲觀，台塑美國德州三期擴建計畫下半年將有3個廠將完工投產，包括年產40萬噸的HDPE（高密度聚乙烯）廠7月就會投產、LDPE（高密度聚乙烯）新廠也會在8月開車，接著年產120萬噸乙烯的乙烷裂解廠也會在第4季量產，將為台塑接下來的營運動能提供強勁支撐。

景氣前景不明，台塑（1301）今日盤中股價多次觸抵百元關卡，面臨保衛戰，創下近半...
景氣前景不明，台塑（1301）今日盤中股價多次觸抵百元關卡，面臨保衛戰，創下近半年來首見。記者黃義書／攝影
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台塑化乙烯除息

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