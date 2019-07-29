台股量縮狹幅震盪 午盤力拼翻紅

2019-07-29 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（29）日呈現量縮狹幅震盪，午盤力拚翻紅，市場觀望態度不僅反映降息與否、美中貿易戰重啟談判、蘋果財報公布以及摩台結算。在此之下，法人建議投資可注意高殖利率概念股。

在今日亞股表現上，皆呈現走跌走勢，尤其南韓股市壓力較重，除北韓再度試射飛彈外，日韓貿易戰也持續延燒，日本政府下一個對韓出口管制目標可能是半導體和面板的製造設備，本周五（2）日，韓國恐遭日本政府自貿易白色名單上除名，造成今日盤中跌幅超過1.5%。

盤中蘋概三雄僅台積電力撐小紅，大立光跌勢較重，鴻海力拚翻紅；在成交重心股方面，包含華邦電、玉晶光、穩懋、美律、南亞科、旺宏等。

至於族群，包含散熱族群的奇鋐、超眾、雙鴻等走揚；內需的百貨、觀光以及水泥等也有不錯的表現；低檔轉揚的太陽能族群、華新集團近期買盤加溫也是值得注意；另外，記憶體和半導體族群仍是盤面指標，表現續強。

法人指出，短線台股震盪盤堅，個股業績表態，多頭排列。外資開始偏多，內資類股操作，中期仍是多方。