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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

台股量縮狹幅震盪 午盤力拼翻紅

2019-07-29 12:13經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台股今（29）日呈現量縮狹幅震盪，午盤力拚翻紅，市場觀望態度不僅反映降息與否、美中貿易戰重啟談判、蘋果財報公布以及摩台結算。在此之下，法人建議投資可注意高殖利率概念股。

在今日亞股表現上，皆呈現走跌走勢，尤其南韓股市壓力較重，除北韓再度試射飛彈外，日韓貿易戰也持續延燒，日本政府下一個對韓出口管制目標可能是半導體和面板的製造設備，本周五（2）日，韓國恐遭日本政府自貿易白色名單上除名，造成今日盤中跌幅超過1.5%。

盤中蘋概三雄僅台積電力撐小紅，大立光跌勢較重，鴻海力拚翻紅；在成交重心股方面，包含華邦電、玉晶光、穩懋、美律、南亞科、旺宏等。

至於族群，包含散熱族群的奇鋐、超眾、雙鴻等走揚；內需的百貨、觀光以及水泥等也有不錯的表現；低檔轉揚的太陽能族群、華新集團近期買盤加溫也是值得注意；另外，記憶體和半導體族群仍是盤面指標，表現續強。

法人指出，短線台股震盪盤堅，個股業績表態，多頭排列。外資開始偏多，內資類股操作，中期仍是多方。

時值除權息旺季，且目前正值美股、台股財報公布密集區，台積電已經為第3季電子業旺季行情背書，且美股多家科技大廠公布財報均優於預期，並給出強勢展望，可望帶動股市多頭行情，加上美中重回談判桌、本周聯準會將開始降息，預期可望帶動資金行情，台股短線隨國際股市呈現區間整理格局，建議持續偏多操作，選股以 5G、華為供應鏈、鏡頭、pa 砷化鎵、生技及攻守兼具的高殖利率概念股為主。

台股今（29）日呈現量縮狹幅震盪，午盤力拚翻紅，市場觀望態度不僅反映降息與否、美...
台股今（29）日呈現量縮狹幅震盪，午盤力拚翻紅，市場觀望態度不僅反映降息與否、美中貿易戰重啟談判、蘋果財報公布以及摩台結算。聯合報系資料照
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台股台積電高殖利率

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