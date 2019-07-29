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台股盤整 李秀利：本周為考驗市場信心的一周

2019-07-29 12:07經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

美國GDP經濟成長 2.1%，優於市場預期，帶動美股大漲攻高，然台指期並未在上周五跟漲，台股今（29）日跌破5日均線。兆豐國際投顧董事長李秀利認為，本周是考驗市場信心的一周，在市場觀望，今天應不至於大漲或大跌，仍以盤局居多。

加權指數短線失守5日線關卡，在10,800至10,900關卡窄幅區間震盪，儘管量縮但仍守在千億之上，顯示人氣尚未退燒，然後續能否有機會收復，從技術面分析，目前近期指數延月線走揚，且與季線乖離不大，在沒有量價背離以及乖離過大之下，指數有望站穩10,900關卡，甚至攻高11,000關卡。

今日盤面焦點除了低檔轉揚的太陽能族群，還有興能高（6558）盤中量價齊揚，在技術面，黃金交叉、KD指標低檔翻多；基本面6月營收表現好，單月合併營收1.61億，年增11%，7月營收有旺季效應加持，在技術面、基本面偏多之下，盤中強漲超過9.5％。

展望後市李秀利指出，有四項觀盤重點：首要注意的便是，美國聯準會利率會議，市場有降息預期，美股審慎樂觀，今晚的走勢值得關注，而電子仍是主流；其次為，等待明（30）日美中貿易重啟談判，不過川普又放話，認為中國要拖到明年才談，變數仍在；再來是美國財報，蘋果等公司將進入公布期；最後為關注台廠法說會，如穩懋等。

營收美股太陽能

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