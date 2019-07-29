7月法人鎖定股快攻 這檔漲最大

2019-07-29 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股進入除權息旺季，衝擊大盤指數表現，統計至上周，7月以來漲幅約1.5%，守在月線之上，持續高檔震盪，且朝萬一點叩關企圖不變；統計7月以來三大法人買超、股價站上各均線、6月營收雙增、漲幅領先的個股中，以昇陽半（8028）的漲勢最為強勁，7月來漲幅逾五成，今（29）日仍是盤面上領漲指標。

台股7月來一度下探測試季線支撐，但受惠於電子股走強，推升指數往上走高，且展現挑戰萬一點關卡的企圖，統計至7月26日，台股大盤指數漲幅約1.5%，如果以漲幅超大盤、股價站上各均線、三大法人買超、6月營收雙增等指標來篩選，共有85檔入列，其中以電子股居多，達54檔；包括生技、金融及傳產股則有31檔，其中生技占11檔。

以漲幅來看，符合篩選條件的個股中，漲幅超過30%的公司包括昇陽半、精材、統新、立積、穩懋、宜特、智原等；另外，三大法人買超逾萬張的個股包括京元電、穩懋、萬海、智原、昇陽半、全新、瑞儀等，漲幅則是介於17至56%，法人買氣助攻股價的漲勢。

昇陽半7月來截至上周的漲幅達56.52%，三大法人合計買超14,480張，漲幅領先，今日持續上漲，早盤以70.4元上漲開出，一度衝達72.4元，盤中漲幅逾2%，股價創掛以來新高。

昇陽半6月營收2.26億元，月增1.65%，年增31.7％，創單月營收歷史新高，自結6月稅後純益0.33億元，年增120.3％，每股純益0.25元，表現優於預期；昇陽半是台積電供應鏈，由於台積電對下半年展望看好，將帶動昇陽半再生晶圓出貨；法人預估，昇陽半第3季單月營收可望呈現跳躍式成長，單季營收挑戰雙位數成長，第4季營收將優於第3季。