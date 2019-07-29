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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

台股三好一壞迎接旺季 三大手機相關族群衝關焦點

2019-07-29 11:17經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

市場等待即將到來的中美貿易談判以及聯準會利率會議結果，台股持續震盪整理，但盤面上以手機零組件相關的族群仍有好的輪動，市場法人認為，台股呈現「三好一壞」局面，在5G概念股走強下，台股突破前波高點近在咫尺。

國泰證期顧問處協理蔡明翰提出台股衝關的三大優勢，包括中美貿易戰將進行新一輪貿易談判，投資人對科技股的疑慮暫時緩解，以科技股為重的台股在面臨修正後，可望突破前波高。

其次是聯準會利率決策會議，市場多數預期，目前為2.25%～2.5%的聯邦資金利率目標區間可望調降1碼，下半年則可望調降3碼，對台股來說，將迎來充沛的資金活水。

第三好則是蘋果財報，雖然市場多預期蘋果單季營收年比將持平、每股盈餘（EPS）則不如去年同期，但其服務部門營收的快速增長，Mac業績可望優於預期，蘋果財報仍有機會帶來優於預期的意外驚喜。

除了三好外，蔡明翰也提到影響台股的「一壞」，即是日韓貿易戰衝突；日本下月初將提出將南韓移出貿易優待國「白色清單」，內有高達97%的南韓自日本進口產品，一旦兩國開打，可能導致旗下工廠無法生產，全球供應鏈面臨斷鏈危機，成為台股科技股在中美貿易戰後的另一大隱憂。

蔡明翰指出，從近期類股輪動格局來看，手機零組件中的散熱、PCB、石英元件等族群表現強勢，由於5G商轉和高效能運算的需求提升下，挹注此三大族群具有發揮空間，在電子旺季行情開跑下，接下來的選股方向仍以5G概念股為主軸較有勝算，尤其是落後族群，或是上半年有表現但受到貿易戰影響拉回的族群，都可望成為台股衝關的交投亮點。

雖然市場多預期蘋果單季營收年比將持平、每股盈餘（EPS）則不如去年同期，但其服務...
雖然市場多預期蘋果單季營收年比將持平、每股盈餘（EPS）則不如去年同期，但其服務部門營收的快速增長，Mac業績可望優於預期，蘋果財報仍有機會帶來優於預期的意外驚喜。圖為蘋果執行長庫克。 美聯社
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台股貿易戰科技股

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