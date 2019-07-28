長線保護短線概念股 擇優分批布局

2019-07-28 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股周線由紅翻黑，指數失守10,900點大關；證券專家表示，在短線盤勢多空震盪下，投資人可逢低布局上半年業績佳、下半年可望再成長的「長線保護短線」概念股，將兼具攻守效益。

歐洲央行未如預期降息，市場觀望壓抑亞股，加上美中貿易、美國聯準會將登場，台股上周五壓回盤整，終場下跌49點，收10,891點。成交量1,112億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股持續受惠下半年半導體展望等樂觀氣氛，加上展望透露出對於整體產業5G加速推升進展，以及資本支出增溫激勵，走勢維持正向。

從技術面來看，台股指數從5月底中美貿易衝突與華為事件的波段低點10,300點至今接近萬一關卡，股價進入高檔壓力區並向上挑戰5月6日的跳空缺口。

隨著台股來到相對高檔區，廖哲宏表示，短線上，投資人獲利了結心理關卡難免，加上接下來有美中貿易談判及聯準會會議將至，市場波動難免。不過現階段從資金面來看，外資法人動向相對正向，盤勢表現正向。

展望後市，廖哲宏表示，FOMC會議是現階段較受到值得關注的事件，我們認為在降息符合市場預期的「按部就班」以及降息不如市場預期的「先苦後甘」情境下，基本面下檔風險有限。

台新投顧副總黃文清則指出，面對市場不確定性因素的干擾，現階段建議以選股代替選市、成長優於價值的策略。從資金集中化的趨勢即可發現，能見度高與穩定成長的個股較受青睞。

若從價值面來看，台股仍不乏盈餘上調的產業，因此可由下而上挑選中長期成長性明確、公司治理完善、獲利穩定的優質公司，以「長線保護短線」的波動，擇優分批布局。

例如傳奇、易華電、漢唐、訊芯-KY、華固、廣越、緯軟、智易、晶睿、台表科、智崴等，今年上半年營收較去年同期年增超過三成，且今年全年預估每股稅後純益（EPS）在3元以上。

黃文清強調，現階段在台股盤勢多空震盪之際，投資人可以趁著指數整理的同時，布局「長線保護短線」概念股，等待個股波段漲勢啟動。

投資策略上，現階段建議應選擇低基期族群，或者採取高出低接的策略，由於7月下旬法說會與美股財報相繼出爐後，有機會促使股價上漲，建議逢低留意獲利佳、具新產品利基題材之績優股。