台股高檔震盪 本周聚焦四大重點

2019-07-28 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



台股示意圖。 本報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 台股上周持續在高檔震盪，數度展現挑戰「萬一」關卡氣勢，但卻近關情怯，最後收在10,891.98點，單周漲幅約1%。展望本周，法人不約而同聚焦四大重點，包括台股法說會、美股財報周、中美貿易戰上海談判結果、以及美國聯準會（Fed）貨幣決策（FOMC）會議的降息幅度等，仍有機會攻上11,000點。

現階段台股走強，包括5G、散熱、IC設計等相關族群，近期表現不俗。法人表示，下周熱門族群都有機會輪動，看起來仍是樂觀的格局，不過漲多要格外小心操作，投資人要留意獲利回堵賣壓 ，避免追高讓自己受傷。

美股表現，向來與台股行情息息相關，上周包括標準普爾500和那斯達克指數，雙雙衝上歷史新高，替台股帶來激勵效益，使得中美貿易戰的後續進展、美股超級財報周、以及FOMC會議的降息幅度，格外受到關注。華南投顧董事長儲祥生直言，下周台股若要攻上萬一，美股是否維持強勢格局，至關重要，目前來看，美股走資金行情。

中美貿易戰相隔80天後，雙方將移師上海，展開第12輪談判，美國由貿易代表賴海哲和財政部長米努勤出席，與中國大陸副總理劉鶴舉行會談。市場預期，購買農產品及放鬆華為禁令兩大問題，為此次談判重點，一舉一動都將影響盤勢。美國總統川普日前承諾將盡快鬆綁華為禁令，激勵奇鋐、穩懋等華為概念股群起攻高，替大盤增添上漲動能。

美股財報部分，蘋果揭曉財報是一大重點。蘋果將在美國時間7月30日（台灣時間7月31日），公布2019會計年度第三季（截至今年6月底）財報。外界聚焦蘋果針對新款iPhone進展和營運展望，以及是否規劃部分供應鏈產能轉移。

至於FOMC會議，目前經濟學家普遍認定降息0.25個百分點，已成定局，這將是Fed近十年來，首度調降基準利率。由於降息勢在必行，市場目光看向未來，關注在Fed主席包爾接下來的布局等。

台新投顧副總經理黃文清指出，中美貿易戰目前處於「且戰且走、邊打邊談」的態勢，上海會談的進程及內容，會是一個大重點；美股部分，下周蘋果和高通將揭曉財報，需留意蘋果對未來下半年新機銷售態度如何；台股包括台達電、聯發科等大廠，將進行法說釋出展望；美國的FOMC會議，要看看是否降息，市場目前共識會降，1碼的機會大。