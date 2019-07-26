華邦電Q2毛利率26% EPS 0.12元

2019-07-26 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華邦電(2344)今(26)日公布上半年營運表現，第2季合併營收含新唐等子公司為120.11億元，營業毛利率26%，歸屬母公司淨利為4.62億元，每股純益0.12元。累計上半年合併營收228.98億元，歸屬母公司淨利8.77億元，每股純益0.22元。

華邦電指出，記憶體事業群部份，DRAM產品事業群含利基型記憶體及行動記憶體產品線佔今年第1季營收53%，營收季減3.4%；佔第2季營收50%，營收季減0.7%。儘管該產品線上半年度市況不佳，但因適時掌握主要客戶動態及需求，得以維持與整體市場比較相對穩定的毛利率，第2季出貨量也由前一季的谷底反彈回升。

快閃記憶體產品線佔第1季營收47%，營收季減9.9%；佔第2季營收50%，營收季增16.8%。第2季營收成長主要來自持續在SPI NOR Flash維持領先的地位、NAND Flash產品銷售量顯著增加，貢獻整體快閃記憶體產品線出貨量達單月高點。

今年上半年記憶體產品營收在各應用類別佔比分別為消費性電子(Consumer)佔30%、通訊電子(Communication)佔29%、電腦相關(Computer)佔21%、車用及工業用相關(Car&Industrial)佔20%。