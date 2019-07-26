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市場觀望美中貿易談判、美企財報 台股跌49點收10,891

2019-07-26 13:50經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股終場指數下跌49.43點、跌幅0.45%，收10,891.98點。聯合報系資...
台股終場指數下跌49.43點、跌幅0.45%，收10,891.98點。聯合報系資料照
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台股今（26）日持續於高檔震盪整理，加權指數回落5、10日線間，盤面類股快速輪動，終場指數下跌49.43點、跌幅0.45%，收10,891.98點，成交量1,108.40億元，周線上漲18.79點、漲幅0.1%，市場聚焦下周美國聯準會（Fed）利率決策會議、美中新一輪貿易談判以及美科技大廠如超微、蘋果、高通的財報表現。

在全球央行利率決策部分，歐洲央行對經濟前景較為樂觀，未採降息舉措，連帶影響市場對美聯準會降息的預期，再加上福特、賽靈思及亞馬遜等基本面表現不如預期，股價疲軟反映，美股昨即出現較大幅度的修正，其中，道瓊更下跌129點至兩周新低。

觀察今日亞股表現，日、韓、陸、港皆出現開低震盪的走勢，惟陸股早盤一度由黑翻紅。

台積電（2330）日K跌落5日均線、收跌1.5%，大立光同樣疲弱，收跌2.5%。

鴻海昨除息後買盤推升強勁，今則於平盤震盪，收跌0.2%；台塑化價跌量縮，跌0.4%；金融股國泰金、富邦金表現溫吞，未能延續昨日走紅力道，各跌0.1%、0.9%。

其他權值股如可成、中租-KY、台泥、開發金、台達電、南亞科、中鋼等表現相對強勢，為撐盤要角。

躍上盤面、表現較為出眾的族群則有PCB、IC設計、5G網通、紡織、生技、航運、觀光、風電；華邦電、緯穎、興能高、味全、和鑫及裕融等個股表現也為市場焦點。

法人表示，台股量能緩步續增，籌碼面部分，外資期現貨均顯著偏向多方，後勢仍可期待。

值得注意的是，德州儀器表現優於預期，使半導體需求能見度提升，有助半導體產業鏈運營走強，但緊接著的卡特比勒、賽靈思與特斯拉等狀況卻讓市場失望，顯示科技產業基本面依舊有其隱憂存在。

現階段美中貿易局勢緩和，再加上台積電為第3季電子業旺季行情背書，可望帶動台股多方走勢，此外，Fed可望於本月底利率決策會議實施降息，資金行情將持續帶動指數。

不過，須留意獲利賣壓與當沖賣壓是兩股不可忽視的力量，操作上還是要儘量避免追高，短期來看，個股的表現仍將會優於指數，可挑選市場高度聚焦的5G相關個股布局。

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