外資喊買華邦電 目標價升上22.5元

2019-07-26 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



摩根士丹利上半年喊進旺宏後，最新報告看好華邦電（2344）DRAM業務優於國際競爭對手，將其評級升上「加碼」，目標價從17.5元調高到22.5元。受利多消息激勵，華邦電今（26）日股價開高大漲，盤中攻上19.45元，創今年新高。

摩根士丹利特別在華邦電下午召開法說會前，搶先出具唱多報告，看好會後股價還會續強。

摩根士丹利指出，上半年喊進旺宏時，主要看好NOR Flash谷底已過，但同為記憶體廠的華邦電，DRAM還有雜音。而目前不僅NOR景氣反彈，DRAM的市況也翻轉，華邦電的利基有利其後市跑贏國際大廠，尤其在外資普遍低估、持股比僅20%，更為股價增添想像。

據外資統計，華邦電目前有50%的營收來自DRAM，全球DRAM市場的市占率僅1%，大多出貨38奈米和46奈米產品，技術相對落後，不過摩根士丹利認為，華邦電握有的三大利基，將助其抵銷劣勢脫穎而出。

包括一、華邦電已順利切入25奈米製程，下半年有望進入大規模量產，提升產品組合毛利率。

二、華邦電預計明年下半年開出新產能，若DRAM報價維持穩定，可能在相當的時點迎接新上漲循環，也就是新產能正好銜接新一波循環。

三、華邦電既有DRAM產品多集中DDR3 512Mb／1Gb／2Gb晶片，而相關產品報價跌勢不若其他DRAM產品，華邦電跌價壓力相對少。