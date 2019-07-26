觀光股添新兵！揚秦66元登錄興櫃 首日漲三成

2019-07-26 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



觀光興櫃股添新兵，旗下擁有「麥味登MWD」、「炸鷄大獅」及「Real真‧Café‧Bread」等三大連鎖餐飲品牌的揚秦（2755）今（26）日以66元登錄興櫃，首日盤中股價一度來到86.31元，漲幅達30.77%。

揚秦從2015年起旗下各品牌開始國際化布局，目前在台灣、大中華區、印尼、菲律賓、柬埔寨與新加坡均有連鎖加盟店、直營門市或品牌區域代理。

揚秦去年營收11.34億元，年增率14.3％，去年稅後純益5,579.2萬元，每股稅後純益3.1元。今年上半年營收6.1億元，年增率16.10%，公司自結上半年每股稅後純益1.7元。

目前揚秦旗下的「麥味登」品牌國內以加盟店為主，直營門市為輔，截至上半年，加盟店家數77家、自營店20家，麥味登加盟事業目前占營收比達七成。

另外，「炸鷄大獅」目前在台有8家，皆為自營店，海外10家為區域代理，分別為大陸3家、新加坡2家、菲律賓3家、柬埔寨2家，本月預計在印尼和馬來西亞各開出一家。

「Real真‧Café‧Bread」則全數為國內直營門市，目前家數4家。

揚秦表示，未來品牌「麥味登」將持續拓展台灣市場，以提升市佔率，預計每年加盟展店100家，「炸鷄大獅」聚焦於商場展店，預計每年以10 家直營門市展店及海外品牌授權發展，「REAL」以每年展店1 至2 家為發展規劃。

揚秦表示，炸雞大師在台自營店下半年預計再開出8家，到年底家數來到15家，同時，預計透過海外代理模式揮軍美國市場，首店可望在明年開出，除了美國，日本和加拿大目前也在積極評估中。