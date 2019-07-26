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法說會前外資搶買 華邦電股價飆波段高

2019-07-26 12:36經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

日韓貿易戰緊張局勢未抒緩，市場看好台灣記憶體廠商可望受惠，加上全球第二大記憶體廠SK海力士宣布擴大減產，有助記憶體價格止跌回溫，漲價題材激勵記憶體三雄近期股價強漲，華邦電（2344）法說會將在今（26）日收盤後登場，外資連續二日買超，推升股價續衝高。

華邦電第2季合併營收120.12億元，季增10.3%，年減10.92%，累計上半年營收228.98億元，年減10.7%；董事長焦佑鈞曾表示，下半年的市況將有改善，最壞的情況已經過去。

華邦電法說會將在盤後登場，法人關心將會釋出什麼訊息，預期包括下半年的營運展望、記憶體價格及市況、日韓貿易戰的可能影響、目前的接單及市場供需等五大議題，都將是法人提問的焦點。

華邦電股價從5月底以來一路走揚，波段漲幅逾四成，法說會前外資連續兩天買超，昨日外資買超16,831張，投信及自營商也是買超，合計三大法人買超21,853張，統計外資近5個交易日合計買超華邦電35,647張。

華邦電今日以18.7元開高，盤中衝達19.4元，創下去年8月以來新高，盤中漲幅逾4%，相較於旺宏及南亞科今日在股價創高後走跌，表現相對強勢。

華邦電記憶體
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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