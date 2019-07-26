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友達Q2虧損收斂 市場仍看淡產業景氣

2019-07-26 12:29經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達（2409）第2季積極調整產品組合，繳出單季虧損收斂成績單，每股純損0.28元，連虧三季，較韓廠樂金顯示器（LGD）為佳，但對本季傳統旺季，看法趨保守。友達今（26）日受台股大盤走弱影響，一度下挫逾2%，群創及彩晶股價也雙雙走弱，顯示市場對面板業，仍較悲觀看待。

友達第2季大尺寸及中小尺寸面板，出貨量雙增，合併營收700.7億元，季增5%；毛利率2.8%，較首季提升2.4個百分點；稅後虧損26.8億元，每股純損0.28元，皆較首季收斂。

法人表示，友達虧損收斂幅度比預期好，毛利率則和預期相近，原因應為第2季面板價格小幅反彈，加上台幣貶值，預期第3季雖營收可望持平到小增，但本業狀況可能與第2季差不多。

法人進一步指出，目前來看，傳統旺季可能不如往年那麼旺，主要是第2季品牌廠提前拉貨，這也是現階段最大的風險，若品牌廠拉貨保守，各廠就可能調整稼動率。以友達來講，第2季因提前拉貨，稼動率沒有下調，其稼動率是否進行調整，可能得看到9月後會較明朗。

面對下半年，友達董事長彭双浪坦言，終端消費市場氣氛仍未見活絡，需求能見度也沒有改善太多，品牌客戶現階段優先消化手中庫存，可能影響接下來的拉貨動能，今年旺季會有多旺，還在審慎觀察，不能太樂觀，友達會非常審慎準備，在客戶端、製造端都做好準備，即便急單出現也要有能力因應。

面板供過於求狀況難解，包括韓廠LGD、陸廠京東方等主力面板廠，皆計畫調降產能；友達第2季產能稼動率約90%，接下來將動態調整產能。

彭双浪表示，調整產能主要得考量「市場需求」及「毛利是否維持健康水準」兩大點，稼動率目前沒有大幅調整，若市場變化太巨大，再來做動態調整。

友達面板毛利率
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