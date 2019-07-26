鴻家軍除息秀 5檔已完成填息

2019-07-26 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海等已除息的集團股，已有台揚、帆宣、訊芯-KY、GIS-KY、臻鼎-KY等5檔完成填息。路透 分享 facebook

鴻家軍除息秀登場，統計鴻海（2317）等已除息的集團股中，已有台揚、帆宣、訊芯-KY、GIS-KY、臻鼎-KY等5檔完成填息，且7月以來的漲幅超越大盤；鴻海等4檔則是穩步填息中。

鴻海除息走勢吸引市場關注，統計鴻家軍的除息情況，已有11檔個股先後除息，台揚等5檔填息率100%，且股價續往上漲。

另外，東捷、鴻準、鴻海、京鼎等4檔則是朝向填息前進，統計至7月25日，填息率達二成以上；面板股的群創雖曾在盤中完成填息，但以收盤價格來看，仍處於貼息2%的窘境。

鴻海昨日除息表現強勢，填息率達32%，今（26）日則是小跌，早盤以78.4元小跌開出，盤中一度拉升至平盤78.6元，法人看好在下半年旺季等題材下，完成填息的機率大；另外，鴻準首日填息率則達34%，今日也是休息的表現。

樺漢今日除息，早盤以227元平盤開出，盤中下跌1元，呈現小貼息；接下來建漢、乙盛-KY將在8月7日除息；正達、榮創、陽程、亞太電、天鈺、台通、廣宇等的除息日期則尚未訂定。

台股大盤仍在萬一點大關前整理，群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，台股短期系統性風險不大，且美中貿易議題人在協商期間，下半年需求可望逐漸回溫。

此外，主要央行的貨幣政策推估將持寬鬆態度，對於資金面和評價面仍相對有利，有助於支撐台股走勢，但在操作上仍須留意國際政經變數，建議仍以選股為重。

沈萬鈞指出，在標的選擇方面，以新規格、新應用、營收與獲利成長股為主軸，產業方面包括5G、server、資料中心、AMD概念股等等，並且適度搭配較不受貿易戰影響的民生消費類股、和高殖利率股。