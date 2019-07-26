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蘋果證實收購英特爾數據機事業 衝擊高通與聯發科

2019-07-26 10:12經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

蘋果證實與英特爾簽署協議，收購英特爾數據機晶片事業，讓高通與聯發科吃蘋果夢碎。美...
蘋果證實與英特爾簽署協議，收購英特爾數據機晶片事業，讓高通與聯發科吃蘋果夢碎。美聯社
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手機晶片高通聯發科蘋果夢碎。美股盤後蘋果於官網發出新聞稿證實，與英特爾簽署協議，同意以10億美元收購英特爾數據機晶片事業，預計在今年第4季完成，未來自行開發5G數據機晶片機會大增。消息一出，高通盤後交易股價跌幅逾1%，聯發科（2454）則下跌1.59%，至308元盤中低點。

蘋果與英特爾聯合聲明證實先前傳聞，蘋果指出，這次合作案將為蘋果帶來 2,200 多位新成員以及能夠為了旗下產品添增超過17,000 項無線技術專利，從蜂巢式標準協議到數據機架構及數據機操作，交易完成後，英特爾保留發展個人電腦、工業設備和自動駕駛汽車等非智慧型手機應用數據機的權利。

蘋果硬體技術高級副總 Johny Srouji表示，已與英特爾合作多年，並且知道這個團隊分享了蘋果對設計技術的熱情，這些技術可以為用戶提供世界上最好的體驗。

英特爾執行長 Bob Swan則指出，此次交易使我們能夠專注於為5G網路開發技術，同時保留我們團隊研發的關鍵專利和數據機技術。對英特爾而言，智慧型手機晶片業務每年虧損約10億美元，出售該業務能緩解英特爾財務負擔。

先前蘋果與高通才在纏訟多年授權官司達成和解，外界當時預料，蘋果在數據機晶片仍須仰賴高通，不得不低頭，尤其在5G數據機晶片上。華爾街分析師指出，這意味著5G仍是蘋果手機未來的核心，這項收購案將讓蘋果進一步控制供應鏈與晶片的設計，對未來高通的收入，勢必會產生影響。

聯發科積極開發5G數據機晶片，5月對外發表5G數據機晶片 Helio M70，當時外界就臆測，項莊舞劍，意在沛公，就是爭取蘋果5G訂單而來，法人指出，未來吃蘋果機會落空，聯發科恐轉而以中國、印度市場客戶為主。

蘋果英特爾5G聯發科高通
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