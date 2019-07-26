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瑞儀Q2獲利超過上季 激勵股價上攻

2019-07-26 10:11經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

瑞儀（6176）無懼淡季效應，第2季仍繳亮眼成績，稅後純益14.94億元，每股純益（EPS）3.21元，雙雙優於首季；累計上半年EPS為6.28元，改寫歷年同期新高；下半年起，業績可望逐步升溫。

瑞儀業績前景佳，激勵股價由黑翻紅，今（26）日早盤成交量放大，帶量走揚，盤中最高一度漲至127.5元，來到波段高點。

瑞儀下半年將迎接傳統備貨旺季，加上蘋果第3季將推出平價版10.2吋iPad，可望帶動出貨動能。

瑞儀也對營運樂觀，指出受客戶新品拉貨效應加持，預期第3季營運將優於第2季，全年營收有望較去年小幅成長。

瑞儀EPS
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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