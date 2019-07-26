瑞儀Q2獲利超過上季 激勵股價上攻

2019-07-26 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



瑞儀（6176）無懼淡季效應，第2季仍繳亮眼成績，稅後純益14.94億元，每股純益（EPS）3.21元，雙雙優於首季；累計上半年EPS為6.28元，改寫歷年同期新高；下半年起，業績可望逐步升溫。

瑞儀業績前景佳，激勵股價由黑翻紅，今（26）日早盤成交量放大，帶量走揚，盤中最高一度漲至127.5元，來到波段高點。

瑞儀下半年將迎接傳統備貨旺季，加上蘋果第3季將推出平價版10.2吋iPad，可望帶動出貨動能。

瑞儀也對營運樂觀，指出受客戶新品拉貨效應加持，預期第3季營運將優於第2季，全年營收有望較去年小幅成長。