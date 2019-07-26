美時軟膠囊抗癌學名藥歐洲上市 早盤股價漲2%

2019-07-26 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



特殊學名藥廠美時（1795）今（26）日盤前宣布於歐洲西班牙、義大利、英國、葡萄牙、羅馬尼亞、匈牙利等14個國家上市Vinorelbine 20、30、80毫克軟膠囊。受到利多消息帶動，美時今日無懼台股早盤跌勢，以紅盤開出，盤中來到122.5元，漲幅2%。

美時表示，Vinorelbine是皮爾法伯藥物溫諾平口服膠囊的學名藥，為長春花生物鹼家族成員之一，此軟膠囊劑型遍及歐亞市場，因製程複雜使得專利已到期超過十年卻遲未有學名藥廠商突破劑型瓶頸，適應症為非小細胞肺癌與轉移性乳癌。

美時董事長Robert Wessman表示，公司於106年10月採數起歐盟分散式審查（DCP, Decentralized Procedure）送件，並自今年3月起陸續接獲核准，歐洲時間7月25日時與多位商業夥伴完成首批出貨上市。

Robert Wessman表示，這個產品由美時與印度CRO孫公司Norwich Clinical Service通力合作完成，美時是第一家且唯一一家拿到此劑型學名藥核准的公司，未來病患將能使用平價的藥品。

藥品產銷數據機構IQVIA（前IMS）的數據顯示Vinorelbine在歐洲市場年銷售額約1.3億美元，在亞洲則約0.3億美元。