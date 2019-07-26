蘋果效益續燒 錸寶早盤股價逆勢走揚

2019-07-26 09:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



錸寶（8104）傳出可能打進蘋果供應鏈後，激勵股價上攻，今（26）日早盤延續上漲動能，逆勢開紅，盤中最高一度漲至65.2元，一舉收復月線。

籌碼面部分，外資近期連四賣；投信和自營商採觀望態度，近10日未有進出。

錸寶與錼創攜手開發3吋以下小尺寸Micro LED面板，據傳獲蘋果採用，不過蘋果產品規格化且量大，外界對錸寶是否真的打進蘋果供應鏈，保守看待，但對其Micro LED技術含量仍抱期待。

錸寶今年受PMOLED價格不穩影響，營運表現衰退，累計今年上半年營收8.96億元，年減25.8%。