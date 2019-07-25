盤中零股交易挑「三高」族群 加速滾出一桶金

2019-07-25 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



盤中零股交易預計最快明年下半年上路，屆時小資族以小額參與台股將更便利。對此法人建議，小資族若想加速滾大一桶金，優先挑選高成長、高獲利、高價差的「三高」族群，放大投資效率。

法人指出，零股交易因為切割交易單位，原先受歡迎的零股熱門股，就是以高價股或急漲股為大宗，未來開放盤中交易後，最大優勢是零股的買賣時間拉長，成交機率也因為成交次數增加，可望大幅提高。

從事零股交易的投資人，多半手中資金有限，但想提高財富累積速度。建議挑選具備高成長、高獲利、高價差的股票，如股王大立光、權王台積電等；短線急漲有機會創造可觀波段價差的個股，也是參考對象。

台灣證券交易所統計，25日零股熱門交易的中高價股中，有代工大廠鴻海、剛除息的中華電、台積電、元大台灣50以及南亞科等，短線飆漲的低價股，則以旺宏、南茂、協益、楠梓電、聯電等為代表。

除此之外，還有一類標的頗受零股族喜好，就是股性穩健、適合存股的金融股和高股息族群，如玉山金、第一金、合庫金、元大高股息等，均入列昨日前25大零股熱門標的。

證交所與法人均分析，金融股等高流動性的穩健權值股，因為交易量大，成交機率高，本即有較大機會成為零股熱門股，但這類個股價差空間也小，小資族想滾一桶金，必須以「量」取勝。